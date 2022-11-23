Александр Лебзяк. Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу

Согласно правилам, во время боя соперники используют перчатки. Они борются на ринге от 3 до 12 раундов, каждый из которых длится по 3 минуты. Существует стереотип, что бокс — один из самых кровавых видов спорта, но это не совсем так. Его предшественником, существовавшим еще в Древней Греции, считается борьба, напоминавшая кулачные бои без правил, которые нередко приводили к смертельному исходу. Но к современному боксу, зародившемуся в начале XVIII века в Англии, такая жестокость не имеет отношения. За много лет развития соревнования стали более безопасными, а поединки проводятся с соблюдением строгих правил: чтобы минимизировать травмы, боксерам запрещается бить соперника ниже пояса, по затылку, почкам или спине, а также бороться, удерживать противника, держаться за канаты и бить соперника в нокдауне. У бокса есть собственная эстетика — спортсмены стараются избегать грязных приемов, учатся преодолевать себя, закаляют собственный характер.