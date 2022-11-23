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11 преподавателей тюменских вузов прошли обучение в Летней цифровой школе Сбера

Сегодня, 07:16
Фото: СБЕР
Выпускниками Летней цифровой школы Сбербанка «Digital Summer» стали 11 преподавателей тюменских вузов – 6 из Тюменского государственного университета и 5 из Тюменского индустриального университета.

Дополнительное образование они получили по шести различным трекам – «Наука о данных», «Устойчивое развитие», «Цифровые финансы и бизнес-модели», «Кибербезопасность», «Инжиниринг данных» и «Устойчивое развитие».

«Это бесплатное обучение для преподавателей вузов и ссузов, чья преподавательская и научная деятельность связаны с треками обучения. Участники летней цифровой школы смогли улучшить навыки работы в своей предметной области и модернизировать учебные курсы для студентов. По итогам обучения все преподаватели получили удостоверения СберУниверситета об успешном повышении квалификации»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

Летняя цифровая школа Сбера состоялась уже в третий раз. Обучение проходило с 1 июля по 31 августа в онлайн-формате. В качестве преподавателей выступили специалисты Сбера и СберУниверситета. Участники познакомились с современными технологиями преподавания, получили актуальные практические примеры и кейсы для использования в программах подготовки студентов. Набор для обучения в четвертой школе стартует и следующим летом.

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