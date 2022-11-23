11 преподавателей тюменских вузов прошли обучение в Летней цифровой школе Сбера

Летняя цифровая школа Сбера состоялась уже в третий раз. Обучение проходило с 1 июля по 31 августа в онлайн-формате. В качестве преподавателей выступили специалисты Сбера и СберУниверситета. Участники познакомились с современными технологиями преподавания, получили актуальные практические примеры и кейсы для использования в программах подготовки студентов. Набор для обучения в четвертой школе стартует и следующим летом.