nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ялуторовчанку осудили за мошенничество в крупном размере

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI

Ялуторовчанка отсидит 4,5 года за обман знакомой

Был вынесен приговор жительнице Ялуторовска. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Женщину посадили на 4,5 года в исправительную колонию общего режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сюжет
Суд

В 2017 году 36-летняя ялуторовчанка создала фирму микрозаймов «Евраз». Преступнице удалось обмануть знакомую, сказав ей, что фирма предлагает вклады под более высокие проценты. Они заключили фиктивный договор.

«Полмиллиона рублей мошенница присвоила себе. Сама подсудимая уже отбывает наказание по аналогичному преступлению (ей дали 4 года лишения свободы)», — поясняют в пресс-службе прокуратуры.

На этот раз ее наказали на срок 4,5 года отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ялуторовчанке придется выплатить потерпевшей украденные 500 тысяч рублей.

В Тюмени мошенники обманули 184 человека, они взяли кредиты на электронику
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская мошенница оплатила заказ в кафе купюрами «банка приколов». В комментариях под размещенным постом в социальной сети многие написали, что уже сталкивались с таким видом мошенничества.

#Новости тюмени#Деньги#Уголовная ответственность#Тюрьма#Суд#Мелиса Учунджю#Происшествия#Тюмень#Прокуратура#Ялуторовск
Подпишитесь
Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области
Сегодня, 11:57
«Спортмастер» оштрафовали за попытку вывоза санкционных товаров из Тюменской области
Сегодня, 12:33
Конфликт. Скандал с тюменской тиктокершей в такси принял новый оборот
Вчера, 18:49
Владимир Путин запустил тюменское предприятие по производству индейки
Вчера, 15:34
Дело о неприязни к вобле вновь рассматривали в суде
Вчера, 11:03
Из-за смерти мобилизованного тюменца проводится проверка
Вчера, 14:31