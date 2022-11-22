Ялуторовчанку осудили за мошенничество в крупном размере

В 2017 году 36-летняя ялуторовчанка создала фирму микрозаймов «Евраз». Преступнице удалось обмануть знакомую, сказав ей, что фирма предлагает вклады под более высокие проценты. Они заключили фиктивный договор.
«Полмиллиона рублей мошенница присвоила себе. Сама подсудимая уже отбывает наказание по аналогичному преступлению (ей дали 4 года лишения свободы)», — поясняют в пресс-службе прокуратуры.
На этот раз ее наказали на срок 4,5 года отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ялуторовчанке придется выплатить потерпевшей украденные 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская мошенница оплатила заказ в кафе купюрами «банка приколов». В комментариях под размещенным постом в социальной сети многие написали, что уже сталкивались с таким видом мошенничества.