Выборы губернатора за 673 млн, на 20 рублей в Тюмени подорожала колбаса, морозы

В областной столице почти на 20 рублей подорожала вареная колбаса. Это один из компонентов «Оливье». Теперь килограмм продукта стоит 500 рублей. Сыр теперь стоит 880 рублей, за неделю он подорожал почти на 16 рублей. Шоколадные конфеты прибавили 8 рублей за килограмм, теперь их можно купить по 421 рубль. От 2 до 7 рублей упали цены на свинину, баранину, курицу и кисломолочную продукцию. Килограмм курятины, к примеру, стоит на 7 рублей дешевле, нежели неделей ранее – 223 рубля за килограмм.