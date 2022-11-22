Выборы губернатора за 673 млн, на 20 рублей в Тюмени подорожала колбаса, морозы

Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области.
На это зарезервировано 673 млн рублей. Резервный фонд может быть направлен на материальную помощь населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, к примеру, погорельцам.
Стоит отметить, что 10 ноября в городской администрации обсудили проект бюджета города на 2023 год. Доходы города составят городского 35,6 млрд. руб., а расходы — 38,1 млрд. руб. Кроме того, городской бюджет планируется с дефицитом 2,5 млрд. руб.
На слушаниях уточнили, что 57% расходов направят на финансирование социальной сферы. Власти планируют, что в следующем году в учреждениях дошкольного образования будет воспитываться 71 тысяча обучающихся. А в школах охват учеников составит 136 тысяч детей.
В Тюмени на 20 рублей подорожал важный ингредиент новогоднего салата.
В областной столице почти на 20 рублей подорожала вареная колбаса. Это один из компонентов «Оливье». Теперь килограмм продукта стоит 500 рублей. Сыр теперь стоит 880 рублей, за неделю он подорожал почти на 16 рублей. Шоколадные конфеты прибавили 8 рублей за килограмм, теперь их можно купить по 421 рубль. От 2 до 7 рублей упали цены на свинину, баранину, курицу и кисломолочную продукцию. Килограмм курятины, к примеру, стоит на 7 рублей дешевле, нежели неделей ранее – 223 рубля за килограмм.
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков до - 30 градусов.
С 23 по 27 ноября синоптики ожидают в регионе похолодание. Среднесуточная температура воздуха на юге Тюменской области будет на десять градусов ниже нормы. В области объявлено штормовое предупреждение.
В среду утром температура воздуха составит — 20 — 22 (по ощущениям — 27). Днем ожидается переменная облачность и до — 21. 24 ноября, на несколько градусов потеплеет. Термометры покажут — 15 — 17 днем и — 18 — 21 в ночные часы. В пятницу сохранится аналогичная погода, но к ночи 25 ноября ожидается понижение температуры воздуха до — 25.