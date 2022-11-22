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Воробьев: «Семена» в Подмосковье — крупнейшее СГЦ на территории России

Сегодня, 10:33
Фото: пресс-служба правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил президенту России Владимиру Путину, что весной в Подмосковье запустят селекционно-генетический центр «Смена». Это будет один из крупнейших проектов в российском птицеводстве.

Глава государства провел совещание на тему развития животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Он заявил, что это направление является вопросом технологического, научного и продовольственного суверенитета страны, а также обеспечения доступными и качественными продуктами питания граждан, передают newizv.ru.

Первый камень в основание центра заложили Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 1 июня. Правительство выделило пять миллиардов рублей на реализацию проекта. 

В центре «Смена» будет площадка для выращивания ремонтного молодняка селекционной птицы, включающая ферму на 96 тысяч птице-мест. Также возведут площадки для содержания взрослого селекционного стада на 84 тысячи птице-мест и создадут инкубатор мощностью до 26 миллионов яиц в год.

Сейчас строительная готовность объекта превышает 50% — возводятся основные здания и санитарные барьеры, благоустраиваются подъездные пути, осуществляется технологическое присоединение к газовым и электросетям. Предприятие будут запускать поэтапно начиная с весны следующего года.

Как отметил Воробьев, центр будет более конкурентоспособен, чем  европейский, благодаря отсутствию избыточных затрат на логистику. По его словам, они начнут работать вместе с учеными и специалистами Минсельхоза для подготовки кадров. 

«Создать этот сплав науки и производственников — наша задача», — рассказал Андрей Воробьев.

Россия практически полностью (на 98%) зависит от поставок племенного яйца и суточных цыплят из-за границы. СГЦ «Смена» сможет производить до 1,3 миллиона цыплят-прародителей в год, что позволит заместить импортные поставки, а после 2025 года и начать экспорт племенной продукции.

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