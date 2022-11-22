Воробьев: «Семена» в Подмосковье — крупнейшее СГЦ на территории России

В центре «Смена» будет площадка для выращивания ремонтного молодняка селекционной птицы, включающая ферму на 96 тысяч птице-мест. Также возведут площадки для содержания взрослого селекционного стада на 84 тысячи птице-мест и создадут инкубатор мощностью до 26 миллионов яиц в год.