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Водитель фуры заживо замерзает трассе в ЯНАО

Сегодня, 07:26
Фото: Фото читателя "Наш Город"

Водитель фуры заживо замерзает на ямальской трассе

Замерзающего водителя фуры заметил сегодня утром житель Тюменской области на трассе между поселком Ханымей и городом Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ). По словам тюменца, водитель большегруза сообщил о том, что сломался и как скоро приедет помощь — неизвестно.
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Тюмень
«Наркомил его и напоил горячим чаем», — рассказал «Нашему Городу» тюменец.

В МЧС по ЯНАО и в «Ямал-Спас» сообщили, что  по данному факту обращений не поступало. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО также отметили, что данного происшествия в сводке нет.

«Если водитель фуры обратится за помощью по телефону 112 — на место незамедлительно выедут сотрудники спасательной службы», — заверили в ведомстве.

Между тем, на данный момент на Ямале столбики термометров показывают — 25. Однако из-за ветра с порывами до 11-16 метров в секунду ощущается, как — 40. В среду, 23 ноября, ожидается понижение температуры воздуха до — 30.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу на тюменской трассе загорелся автомобиль Renault. ЧП произошло в Тюменском районе. Во время происшествия никто не пострадал.

В Тюменском районе загорелся автомобиль Renault на дороге
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Происшествия#Тюменская область#МЧС#Авария
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