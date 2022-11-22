Водитель фуры заживо замерзает трассе в ЯНАО

«Наркомил его и напоил горячим чаем», — рассказал «Нашему Городу» тюменец.
В МЧС по ЯНАО и в «Ямал-Спас» сообщили, что по данному факту обращений не поступало. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО также отметили, что данного происшествия в сводке нет.
«Если водитель фуры обратится за помощью по телефону 112 — на место незамедлительно выедут сотрудники спасательной службы», — заверили в ведомстве.
Между тем, на данный момент на Ямале столбики термометров показывают — 25. Однако из-за ветра с порывами до 11-16 метров в секунду ощущается, как — 40. В среду, 23 ноября, ожидается понижение температуры воздуха до — 30.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу на тюменской трассе загорелся автомобиль Renault. ЧП произошло в Тюменском районе. Во время происшествия никто не пострадал.