Валерий Лимаренко: Современные медицинские технологии активно внедряются в регионе

По информации портала Sakh.online, в 2021 году мобильные телемедицинские комплексы были установлены в четырёх ФАПах и шести амбулаториях. С помощью СМАРТ-технологий обследовано свыше 2,5 тысяч человек — без дополнительных перемещений в районный или областной центр и траты времени. В этом году по поручению губернатора Сахалинской области аналогичная аппаратура поступит ещё в 13 ФАПов.