Валерий Лимаренко: Мы выполняем задачи по переселению граждан из аварийных домов

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу — в ближайшие годы решить квартирный вопрос для жителей аварийных домов на Сахалине и Курилах. На сегодня островной регион является одним из лидеров по переселению людей из ветхого жилья в благоустроенные квартиры. Портал Sakh.online приводит статистику: в 2020 году в островном регионе завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Губернатор островной области добился дополнительного финансирования из федерального центра на реализацию новой региональной программы расселения, рассчитанной на 2021–2026 годы. В 2021 году жилищные условия улучшили около 4 тыс. человек. В этом году планируется расселить почти 6 тыс. человек. Недавно Сахалинская область получила 8,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья.