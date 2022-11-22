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Posted 22 ноября 2022, 14:00

Published 22 ноября 2022, 14:00

Modified 22 ноября 2022, 14:00

Updated 22 ноября 2022, 14:00

Валерий Лимаренко: Мы не бросим людей в беде

22 ноября 2022, 14:00
Пострадавшие после обрушения подъезда и пожара в Тымовском уже получают квартиры

В Сахалинской области семь семей, пострадавших после обрушения подъезда и пожара в Тымовском, уже получили ключи от квартир. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства.

Напомним, в минувшую субботу, 19 ноября, в Тымовском взорвался баллон с газом. В угловом подъезде обрушилось пять этажей. Ночью в том же посёлке загорелся восьмиквартирный дом, всех жильцов оперативно эвакуировали. Валерий Лимаренко лично выехал на место ЧП, встретился с жителями, организовал оперативный штаб. Временно тех, кто остался без крыши над головой, поселили в пункт временного размещения. Губернатор распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе решить жилищный вопрос.

— Сейчас все силы брошены на то, чтобы найти людям подходящее жильё. Материальные выплаты помогут обустроиться семьям на новом месте. На Тымовский район обрушилась ужасная трагедия, и мы не бросим людей в беде. Все вопросы пострадавших решим в индивидуальном порядке, быстро и без лишней бюрократической волокиты, — сказал Валерий Лимаренко.

На сегодня, как сообщает портал Sakh.online, ключи от квартир вручили уже шести семьям из дома, где обрушился первый подъезд. Ещё две семьи получат жильё 1 декабря — квартиры определены из муниципального фонда, и к этому сроку освободятся. Сейчас они проживают у родственников в хороших условиях и готовы немного подождать. Также ключи получила семья из сгоревшего дома. Для ещё семи семей погорельцев продолжается поиск подходящих вариантов.

По поручению главы региона пострадавшим семьям, которые проживали в обоих домах, из областного бюджета выплатят по 500 тысяч рублей. Родственники погибших начали получать по 1 млн рублей.

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