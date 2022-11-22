Валерий Лимаренко держит вопросы по обеспечению мобилизованных островитян на контроле

Отметим, губернатор Валерий Лимаренко держит все вопросы по обеспечению мобилизованных всем необходимым на личном контроле и требует того же от руководителей муниципалитетов и районов При активном участии сахалинского бизнеса были закуплены экипировка и техническое оснащение для бойцов. По решению главы островного региона, семьям сахалинцев и курильчан, которые были призваны по Указу о частичной мобилизации, выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Родных и близких мобилизованных граждан по домам обошли волонтеры и собрали все просьбы. В индивидуальном порядке решаются вопросы трудоустройства, медицинского обслуживания, обучения, бытовые сложности и другие проблемы, которые волнуют жителей области.