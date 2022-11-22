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Валерий Лимаренко держит вопросы по обеспечению мобилизованных островитян на контроле

Сегодня, 06:55
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
В Сахалинской области вскоре приступят к массовому производству боевых БПЛА

На военных полигонах в Сахалинской области военнослужащие активно осваивают навыки управления боевыми современными беспилотными летательными аппаратами. Первая группа воинов уже завершила обучение и получила сертификаты операторов БПЛА.

Документы военнослужащим вручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он посетил полигон и ознакомился, как проходит тренировка в условиях, максимально приближенных к боевым. Учения проходили, в том числе в тёмное время суток, отрабатывались полёты в условиях помех и незнакомой местности, без спутниковой навигации.

Портал Sakh.online напоминает, что бойцы не только учатся управлять дронами, но и одновременно их тестируют — это опытные образцы БПЛА. По поручению губернатора Валерия Лимаренко, они были разработаны и выпущены на территории Сахалинской области. Вскоре в регионе приступят к массовому производству беспилотников, которые будут использоваться в зоне СВО.

Отметим, губернатор Валерий Лимаренко держит все вопросы по обеспечению мобилизованных всем необходимым на личном контроле и требует того же от руководителей муниципалитетов и районов При активном участии сахалинского бизнеса были закуплены экипировка и техническое оснащение для бойцов. По решению главы островного региона, семьям сахалинцев и курильчан, которые были призваны по Указу о частичной мобилизации, выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Родных и близких мобилизованных граждан по домам обошли волонтеры и собрали все просьбы. В индивидуальном порядке решаются вопросы трудоустройства, медицинского обслуживания, обучения, бытовые сложности и другие проблемы, которые волнуют жителей области.

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