В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

В Тюменской области ожидаются аномальные холода

На тюменскую землю надвигается аномально холодная погода. По прогнозам синоптиков, в период с 23 по 27 ноября, среднесуточная температура воздуха на юге региона будет на десять градусов ниже климатической нормы. В области объявлено штормовое предупреждение.

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