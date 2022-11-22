В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Уже к вечеру вторника столбики термометров опустятся до — 21. Скорость ветра составит 3,2 метра в секунду, по ощущениям — 21 будут, как — 26. В среду утром температура воздуха составит — 20 — 22 (по ощущениям — 27). Днем ожидается переменная облачность и — 17 — 21.
В четверг, 24 ноября, на несколько градусов потеплеет. Термометры покажут — 15 — 17 днем и — 18 — 21 в ночные часы. В пятницу сохранится аналогичная погода, но к ночи 25 ноября ожидается понижение температуры воздуха до — 25.
Ранее «Наш Город» писал, что в больницы с отморожениями с начала холодов обратились пять жителей Тюмени. Врачи рекомендуют горожанам выбирать правильную одежду и обувь в зимний период.