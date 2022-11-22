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В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI

В Тюменской области ожидаются аномальные холода

На тюменскую землю надвигается аномально холодная погода. По прогнозам синоптиков, в период с 23 по 27 ноября, среднесуточная температура воздуха на юге региона будет на десять градусов ниже климатической нормы. В области объявлено штормовое предупреждение.
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Тюмень

Уже к вечеру вторника столбики термометров опустятся до — 21. Скорость ветра составит 3,2 метра в секунду, по ощущениям — 21 будут, как — 26. В среду утром температура воздуха составит — 20 — 22 (по ощущениям — 27). Днем ожидается переменная облачность и — 17 — 21.

В четверг, 24 ноября, на несколько градусов потеплеет. Термометры покажут — 15 — 17 днем и — 18 — 21 в ночные часы. В пятницу сохранится аналогичная погода, но к ночи 25 ноября ожидается понижение температуры воздуха до — 25.

Ранее «Наш Город» писал, что в больницы с отморожениями с начала холодов обратились пять жителей Тюмени. Врачи рекомендуют горожанам выбирать правильную одежду и обувь в зимний период.

 

 

Пятеро тюменцев уже стали жертвами первых морозов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Погода#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Штормовое предупреждение#Похолодание
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