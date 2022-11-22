В Тюменской области объявили карантин из-за лептоспироза

Сейчас проводят мероприятия по устранению инфекции.
Стоит отметить, что данное заболевание может коснуться многих видов животных, в том числе птиц. Из симптомов: лихорадка, некрозы слизистых оболочек и кожи, маститы, снижение активности животных. Бывает, что заболевание протекает бессимптомно», — комментирует областное Управление ветеринарии.
Также в ведомстве предупредили, что стоит сразу оповещать специалистов о заболевании животных.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском микрорайоне по улице гуляла корова. До этого происшествия очевидцы якобы видели бегающего кабана.