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В Тюменской области объявили карантин из-за лептоспироза

Сегодня, 05:07
Фото: 1MI

В регионе объявлены ограничительные мероприятия из-за выявления лептоспироза

В Тюменской области установили карантин по лептоспирозу животных на территории эпизоотического очага. Возбудители были выявлены в ходе лабораторных исследований. Очаг заболевания располагается в крестьянско-фермерском хозяйстве в Армизонском районе. Об этом сообщает областное Управление ветеринарии.

Сейчас проводят мероприятия по устранению инфекции.

Стоит отметить, что данное заболевание может коснуться многих видов животных, в том числе птиц. Из симптомов: лихорадка, некрозы слизистых оболочек и кожи, маститы, снижение активности животных. Бывает, что заболевание протекает бессимптомно», — комментирует областное Управление ветеринарии.

Также в ведомстве предупредили, что стоит сразу оповещать специалистов о заболевании животных.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском микрорайоне по улице гуляла корова. До этого происшествия очевидцы якобы видели бегающего кабана.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Карантин#Ограничения#Деньги#Лаборатория
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