В Тюменской области объявили карантин из-за лептоспироза

В регионе объявлены ограничительные мероприятия из-за выявления лептоспироза

В Тюменской области установили карантин по лептоспирозу животных на территории эпизоотического очага. Возбудители были выявлены в ходе лабораторных исследований. Очаг заболевания располагается в крестьянско-фермерском хозяйстве в Армизонском районе. Об этом сообщает областное Управление ветеринарии.