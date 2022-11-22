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В тюменском депздраве прокомментировали ситуацию с ремонтом в инфекционной больнице

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на плачевное состояние инфекционной больницы

Представители депздрава Тюменской области прокомментировали материал «Нашего города» про тюменскую инфекционную больницу. О плачевном состоянии лечебного учреждения рассказала Мисс «Улыбка Вселенной-2019».

Девушка пожаловалась на нехватку мест, узкие кровати и пятна на постельном белье. Сейчас пациентка находится в кишечном отделении лечебного учреждения вместе с малышом. Елена отметила, что к врачам инфекционной больницы претензий нет.

«Добрый день! Данное медицинское учреждение предполагает частую обработку помещений дезинфицирующими растворами. В связи с чем износостойкость ремонта снижается в отличие от других медицинских организаций, где другая санитарно-эпидемиологическая специфика. Текущий ремонт производится в учреждении по мере загруженности учреждения», - сообщили в пресс-службе депздрава в паблике ВК «Наш город».

Вчера «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не могут дозвониться до травматологической поликлиники.

 

Жители Тюмени не могут дозвониться до травматологической поликлиники
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#Александр Мязин#Общество#Деньги#Ремонт#Капитальный ремонт#Места#Департамент здравоохранения
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