В тюменском депздраве прокомментировали ситуацию с ремонтом в инфекционной больнице

Девушка пожаловалась на нехватку мест, узкие кровати и пятна на постельном белье. Сейчас пациентка находится в кишечном отделении лечебного учреждения вместе с малышом. Елена отметила, что к врачам инфекционной больницы претензий нет.
«Добрый день! Данное медицинское учреждение предполагает частую обработку помещений дезинфицирующими растворами. В связи с чем износостойкость ремонта снижается в отличие от других медицинских организаций, где другая санитарно-эпидемиологическая специфика. Текущий ремонт производится в учреждении по мере загруженности учреждения», - сообщили в пресс-службе депздрава в паблике ВК «Наш город».
Вчера «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не могут дозвониться до травматологической поликлиники.