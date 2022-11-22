В Тюмени выросли цены на важный ингредиент салата «Оливье»

На 16 рублей выросла и цена за килограмм сыра – до 880 рублей. С начала года стоимость сыров увеличилась более, чем на 130 рублей. Дороже теперь стоит и чаепитие – шоколадные конфеты стали стоить дороже на 8 рублей (421 рубль за килограмм), печенье на 7,8 рублей (299 рублей за килограмм), чай – на 3 рубля (1 тысяча 309 рублей за килограмм).
При этом ряд продуктов существенно подешевел. В частности, на 26 рублей снизилась цена на сливочное масло – до 961 рубля за килограмм, на 22 рубля подешевела копченая колбаса. Теперь килограмм данного продукта стоит 636 рублей. Сардельки подешевели на 14 рублей – до 485 рублей.
От 2 до 7 рублей упали цены на свинину, баранину, курицу и кисломолочную продукцию. Килограмм курятины, к примеру, стоит на 7 рублей дешевле, нежели неделей ранее – 223 рубля за килограмм.
«Наш Город» писал, что с июля 2023 года стоимость сладких газированных напитков в России вырастет на 7 рублей в связи с введением акциза.