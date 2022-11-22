В Тюмени выросли цены на важный ингредиент салата «Оливье»

На 16 рублей выросла и цена за килограмм сыра – до 880 рублей. С начала года стоимость сыров увеличилась более, чем на 130 рублей. Дороже теперь стоит и чаепитие – шоколадные конфеты стали стоить дороже на 8 рублей (421 рубль за килограмм), печенье на 7,8 рублей (299 рублей за килограмм), чай – на 3 рубля (1 тысяча 309 рублей за килограмм).