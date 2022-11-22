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Posted 22 ноября 2022, 13:46

Published 22 ноября 2022, 13:46

Modified 22 ноября 2022, 13:46

Updated 22 ноября 2022, 13:46

В Тюмени оштрафовали водителя, который ездил по тротуару на улице Дзержинского

22 ноября 2022, 13:46

Инспекторы ГИБДД оштрафовали водителя, который ездил по тротуару в центре Тюмени

Сотрудники ГИБДД в течение дня разыскали водителя, который ездил по пешеходному бульвару на улице Дзержинского в центре Тюмени. Видео с нарушением ПДД появился 22 ноября утром в ВК.

Внедорожник «Шевроле» ездил около пешеходов.

«Мужчина сослался на свою невнимательность и полностью признал свою вину. 64-летний водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.15 ч.2 КоАП РФ за езду по тротуару в виде штрафа в 2 тысячи рублей», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве отметили, что проводят постоянный мониторинг соцсетей.

Сегодня днём «Наш город» сообщал, что тюменец проехал на машине по бульвару на Дзержинского. Общая стоимость работ по обновлению этой части города составила 500 миллионов рублей.

Тюменец проехал на машине по пешеходному бульвару за 500 миллионов рублей
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#Общество#Происшествия#ГИБДД#Пешеходы#ДПС
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