В Тюмени к выходным похолодает до — 25

В Тюмени 22 ноября ожидается похолодание до — 22

В Тюмени сегодня ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега. Температура воздуха днем составит — 8 — 13. Во второй половине дня ожидается понижение температуры до — 15, к вечеру столбики термометров опустятся до — 19 — 22.

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