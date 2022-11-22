В Тюмени к выходным похолодает до — 25

В среду, 23 ноября, в течение дня ожидается снег. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит — 17 — 19, в темное время суток — 19 — 21.
В четверг и пятницу в областной столице ожидается малооблачная погода и — 16 — 18 в дневные часы, до — 21 — 24 ночью. В субботу, 26 ноября, утром термометры покажут — 22 — 25. В течение дня потеплеет до — 19 — 21.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала ноября в Тюмени с отморожениями в больницу обратились пять человек. Двоих тюменцев пришлось госпитализировать.