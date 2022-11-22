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В Тюмени к выходным похолодает до — 25

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI

В Тюмени 22 ноября ожидается похолодание до — 22

В Тюмени сегодня ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега. Температура воздуха днем составит — 8 — 13. Во второй половине дня ожидается понижение температуры до — 15, к вечеру столбики термометров опустятся до — 19 — 22.
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Тюмень

В среду, 23 ноября, в течение дня ожидается снег. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит — 17 — 19, в темное время суток — 19 — 21.

В четверг и пятницу в областной столице ожидается малооблачная погода и — 16 — 18 в дневные часы, до — 21 — 24 ночью. В субботу, 26 ноября, утром термометры покажут — 22 — 25.  В течение дня потеплеет до — 19 — 21.

Ранее «Наш Город» писал, что с начала ноября в Тюмени с отморожениями в больницу обратились пять человек. Двоих тюменцев пришлось госпитализировать.

Пятеро тюменцев уже стали жертвами первых морозов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Похолодание
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