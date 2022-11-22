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В Тюмени будут судить мужчину, обвиняемого в смерти крановщицы

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI

Уголовное дело о гибели тюменской крановщицы поступило в суд

В тюменский суд поступило уголовное дело в отношении начальника участка подъемных сооружений АО «Мостострой-11». Андрей Поздеев обвиняется в нарушении правил безопасности во время строительных работ, из-за чего погибла крановщица Эльвира Демидова.

Об этом сообщает пресс-служба областной судебной системы.

Следствие считает, что 26 июля этого года Поздеев не организовал проведение технического обслуживания и освидетельствование крана. Начальник участка был ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б. Он допустил работницу до выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Во время падения козлового крана при выполнении погрузо-разгрузочных работ, Эльвира выпала из кабины, после чего скончалась.

«Сейчас Поздеев находится под подпиской о невыезде, а судебное заседание назначено в ближайшее время», — комментируют в пресс-службе областной судебной системы.
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Ранее «Наш город» писал о том, что прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку в филиале АО «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» по факту гибели крановщицы в результате падения крана. Были найдены нарушения.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Уголовное дело#Деньги#Башенный кран
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