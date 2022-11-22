В Тюмени будут судить мужчину, обвиняемого в смерти крановщицы

Об этом сообщает пресс-служба областной судебной системы.
Следствие считает, что 26 июля этого года Поздеев не организовал проведение технического обслуживания и освидетельствование крана. Начальник участка был ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б. Он допустил работницу до выполнения погрузо-разгрузочных работ.
Во время падения козлового крана при выполнении погрузо-разгрузочных работ, Эльвира выпала из кабины, после чего скончалась.
«Сейчас Поздеев находится под подпиской о невыезде, а судебное заседание назначено в ближайшее время», — комментируют в пресс-службе областной судебной системы.
Ранее «Наш город» писал о том, что прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку в филиале АО «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» по факту гибели крановщицы в результате падения крана. Были найдены нарушения.