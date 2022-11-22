В Тюмени будут судить мужчину, обвиняемого в смерти крановщицы

Следствие считает, что 26 июля этого года Поздеев не организовал проведение технического обслуживания и освидетельствование крана. Начальник участка был ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б. Он допустил работницу до выполнения погрузо-разгрузочных работ.