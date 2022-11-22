Тюменского бизнесмена, обратившегося к Бастрыкину, мобилизовали

Ранее «Наш город» писал о том, что бизнесмен Николай Винокуров просил главного следователя России вмешаться в ситуацию расследования уголовного дела, где бизнесмен проходит потерпевшим (несколько лет назад его фирма пострадала от конкурентов более чем на 24 миллиона рублей). По его словам, после возбуждения дела его начали прессовать силовики из-за жалоб на долгое расследование.