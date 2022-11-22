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Тюменского бизнесмена, обратившегося к Бастрыкину, мобилизовали

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI

Тюменский предприниматель, написавший обращение Бастрыкину, отправится в армию

Повестка пришла бизнесмену Николаю Винокурову еще в период объявления мобилизации, но в связи с обстоятельствами в ряды ВС РФ попал лишь сейчас. Поэтому вынужден прекратить гражданскую деятельность и заниматься вопросами подготовки в зону СВО. Эту информацию «Нашему городу» рассказал сам бизнесмен.

На наш вопрос о том, как обстоят дела с обращением к председателю Следственного комитета России Бастрыкину, Винокуров ответил, что никаких ответов пока не получил.

Тюменец написал открытое письмо председателю СК РФ Бастрыкину
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Ранее «Наш город» писал о том, что бизнесмен Николай Винокуров просил главного следователя России вмешаться в ситуацию расследования уголовного дела, где бизнесмен проходит потерпевшим (несколько лет назад его фирма пострадала от конкурентов более чем на 24 миллиона рублей). По его словам, после возбуждения дела его начали прессовать силовики из-за жалоб на долгое расследование.

Мужчине назначили психиатрическую экспертизу, сам бизнесмен обратился в Москву. А между тем, уголовное дело по убыткам могут закрыть, ведь сроки истекают.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Жалобы#Уголовная ответственность#Деньги#Бюджеты#Бизнесмен
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