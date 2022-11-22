Тюменец проехал на машине по пешеходному бульвару за 500 миллионов рублей

Автовладелец на Chevrolet Niva без тени смущения проехал сегодня по пешеходной зоне. Езду тюменца сняли на видео очевидцы. Что подтолкнуло автовладельца на такой шаг — осталось загадкой.
Ранее глава администрации Тюмени Руслан Кухарук сообщил о том, что открытие пешеходного проспекта на Дзержинского запланировано на начало декабря этого года. В настоящее время здесь уже идут финальные работы по благоустройству.
Реконструкция улицы Дзержинского началась весной этого года, в апреле. На строительство пешеходного проспекта из областной казны было выделено порядка пяти сотен миллионов рублей.