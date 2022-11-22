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Тюменец проехал на машине по пешеходному бульвару за 500 миллионов рублей

Сегодня, 08:53
Фото: Тюмень. Администрация города.

Тюменец проехал на машине по пешеходному бульвару за 500 миллионов рублей

Крепость дорожного покрытия на еще не открытом пешеходном бульваре на улице Дзержинского решил проверить один из тюменских водителей.
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Тюмень

Автовладелец на Chevrolet Niva без тени смущения проехал сегодня по пешеходной зоне. Езду тюменца сняли на видео очевидцы. Что подтолкнуло автовладельца на такой шаг — осталось загадкой.

Ранее глава администрации Тюмени Руслан Кухарук сообщил о том, что открытие пешеходного проспекта на Дзержинского запланировано на начало декабря этого года. В настоящее время здесь уже идут финальные работы по благоустройству.

Реконструкция улицы Дзержинского началась весной этого года, в апреле. На строительство пешеходного проспекта из областной казны было выделено порядка пяти сотен миллионов рублей.

 

В Тюмени откроют пешеходный проспект на Дзержинского
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#Валентина Бурнашева#Видео#Тюмень#Благоустройство#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Пешеходы
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