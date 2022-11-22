СУЭНКО построила электросети для новых домов, детского сада и парков

С наступлением зимы закат наступает все раньше, и очень важно, чтобы на улицах населенных пунктов была хорошая видимость. Осуществлено подключение наружного освещения по улице Северная в районе ЖК «City Life» и в Ишиме на улице Заводской. Светло в любое время суток теперь и в парке на проспекте Надежды в селе Уват, где

также появилось уличное освещение.