СУЭНКО построила электросети для новых домов, детского сада и парков

В конце октября в сквере Машарова в Тюмени торжественно открыли стелу «Тюмень — город трудовой доблести». Строительством электрических сетей для освещения объекта
занимались специалисты «СУЭНКО».
Полным ходом в Тюмени идет строительство детского сада в растущем микрорайоне «Ямальский-2». Необходимый городу объект теперь присоединен к электросетям — а значит, приблизились и сроки его сдачи.
Завершились работы по подключению третьей очереди жилого комплекса «Звездный» в городе Тюмени. Еще два объекта, присоединенных к электросетям за минувший месяц, расположены в Заводоуковске. Это два многоэтажных дома по улице Декабристов, где полным ходом идут строительные работы.
В северной части Тюмени увеличило свои производственные мощности предприятие по производству доильных аппаратов и оборудования для приготовления кормов для животных, инкубаторов для птицеводства и т. п., для которой «СУЭНКО» осуществило комплекс мероприятий по усилению существующей сети. Для обеспечения строительной отрасли качественными цементными смесями открылось новое предприятие на Велижанском тракте, для которого «СУЭНКО» обеспечило надежное электроснабжение первой очереди производства. Подобные инвестиционные проекты города и области всегда на особом контроле компании для обеспечения своевременного подключения в необходимые инвестору сроки.
Значимым для области и в первую очередь для города Тобольска стала реализация масштабного инвестиционного проекта — строительство малотоннажного комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа «Тобольск» для железнодорожного транспорта. Проект реализуется в рамках программы ПАО «Газпром» по развитию малотоннажного производства и использования сжиженного природного газа на территории Российской Федерации. Компания «СУЭНКО» выполнила масштабное строительство сетей для обеспечения запуска первой очереди завода.
С наступлением зимы закат наступает все раньше, и очень важно, чтобы на улицах населенных пунктов была хорошая видимость. Осуществлено подключение наружного освещения по улице Северная в районе ЖК «City Life» и в Ишиме на улице Заводской. Светло в любое время суток теперь и в парке на проспекте Надежды в селе Уват, где
также появилось уличное освещение.