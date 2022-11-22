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Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI

На выборы губернатора области в 2023 году потратят больше 672 миллионов рублей

На проведение выборов губернатора Тюменской области в следующем году из областного бюджета планируют выделить порядка 673 миллиона рублей. Информация размещена в проекте «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Стоит отметить, что размер резервного фонда правительства Тюменской области в 2023 году составит 1 млрд 618 млн рублей. Как правило, средства из него направляют на ликвидацию стихийных бедствий, экстренные ремонты муниципальных учреждений, а также на материальную помощь населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, к примеру, погорельцам.

Вероятно, в следующем году средства резервного фонда могут быть направлены на помощь мобилизованным.

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Ранее «Наш город» писал о том, что власти Тюменской области не смогли найти банки, готовые предоставить кредит на покрытие дефицита бюджета региона. На участие в трех тендерах общей стоимостью 584 миллиона рублей не было подано ни одной заявки.

#Новости тюмени#Бюджеты#Правительство области#Финансирование#Бюджетное финансирование#Мелиса Учунджю
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