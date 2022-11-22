Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области

Стоит отметить, что размер резервного фонда правительства Тюменской области в 2023 году составит 1 млрд 618 млн рублей. Как правило, средства из него направляют на ликвидацию стихийных бедствий, экстренные ремонты муниципальных учреждений, а также на материальную помощь населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, к примеру, погорельцам.