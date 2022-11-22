Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области

Стоит отметить, что размер резервного фонда правительства Тюменской области в 2023 году составит 1 млрд 618 млн рублей. Как правило, средства из него направляют на ликвидацию стихийных бедствий, экстренные ремонты муниципальных учреждений, а также на материальную помощь населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, к примеру, погорельцам.
Вероятно, в следующем году средства резервного фонда могут быть направлены на помощь мобилизованным.
Ранее «Наш город» писал о том, что власти Тюменской области не смогли найти банки, готовые предоставить кредит на покрытие дефицита бюджета региона. На участие в трех тендерах общей стоимостью 584 миллиона рублей не было подано ни одной заявки.