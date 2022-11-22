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«Спортмастер» оштрафовали за попытку вывоза санкционных товаров из Тюменской области

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI

Тюменская таможня оштрафовала «Спортмастер» за попытку вывоза санкционных товаров

По данным картотеки арбитражных дел, 14 ноября тюменский суд вынес решение по делу № А70-17655/2022. ООО «Спортмастер» обратилось к Тюменской таможне для оспаривания постановления о назначении административного наказания в размере 50 тысяч рублей за контрабанду.

На грузовике DAF организация пыталась ввезти в Казахстан газовые горелки «Мечта путешественника», батарейки Duracell. На данные товары установлен разрешительный порядок вывоза, они представляют важность для РФ в связи с санкциями.

В ООО «Спортмастер» сообщили, что данные товары были загружены в грузовик по ошибке. Газовые горелки и батарейки прибыли на границу Тюменской области и Казахстана 14 марта.

«Наш город» сообщал, что в октябре прошлого года в Тюмени осужден контрабандист за вывоз леса за границу на 14 млн рублей.

#Общество#Таможня#Тюменская таможня#Арбитражный суд#Арбитражный суд Тюменской области#Александр Мязин
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