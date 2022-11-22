«Спортмастер» оштрафовали за попытку вывоза санкционных товаров из Тюменской области

Тюменская таможня оштрафовала «Спортмастер» за попытку вывоза санкционных товаров

По данным картотеки арбитражных дел, 14 ноября тюменский суд вынес решение по делу № А70-17655/2022. ООО «Спортмастер» обратилось к Тюменской таможне для оспаривания постановления о назначении административного наказания в размере 50 тысяч рублей за контрабанду.