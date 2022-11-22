«Спортмастер» оштрафовали за попытку вывоза санкционных товаров из Тюменской области

На грузовике DAF организация пыталась ввезти в Казахстан газовые горелки «Мечта путешественника», батарейки Duracell. На данные товары установлен разрешительный порядок вывоза, они представляют важность для РФ в связи с санкциями.
В ООО «Спортмастер» сообщили, что данные товары были загружены в грузовик по ошибке. Газовые горелки и батарейки прибыли на границу Тюменской области и Казахстана 14 марта.
«Наш город» сообщал, что в октябре прошлого года в Тюмени осужден контрабандист за вывоз леса за границу на 14 млн рублей.