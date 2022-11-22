"Синергия" перечислила приоритетные для школьников профессии в будущем

Как оказалось, большинство учащихся школ и студентов колледжей имеют склонности к работе, которая связана со следующими сферами: промышленное производство (12,6% опрошенных), креативные индустрии (11,4%), информационные технологии (10,7%), строительство и архитектура (10%), транспорт и логистика (9,5%), медицина (7,2%) и маркетинг (7%), информирует karelinform.ru.
Результаты тестов варьировались в зависимости от региона проживания. “Исследование позволило нам выявить несколько интересных трендов. Несмотря на традиционно сильную естественно-научную школу, которая даёт хорошие навыки для работы в промышленности и информационных технологиях, активное развитие получает сфера креатива. Это связано как с изменениями в образовательных программах школ и вузов, которые теперь куда большее внимание уделяют этому направлению, так и с недавним развитием сферы услуг и туризма в отдельных регионах. Также показательна популярность строительной отрасли на юге России”, – рассказал ректор университета “Синергия” Артем Васильев.
Тесты выявили не только предпочтения в профессии, но и степень владения soft skills, или гибкими навыками – способностями, которые по большей части зависят от черт характера и в меньшей – от приобретенных профессиональных качеств. Выяснилось, что в целом у респондентов лучше всего развиты: ответственность, управление вниманием, цифровые навыки, стрессоустойчивость, креативность. При этом навыки критического мышления, пространственные способности, эмоциональный интеллект, коммуникативность, умение работать в команде, логическое мышление проявляются хуже остальных.
Исследование среди учащихся вели на профориентационной платформе Synergy Start – synergystart.ru, которую университет “Синергия” разработал совместно с ведущими специалистами по детской психологии и карьерному консультированию.