"Синергия" перечислила приоритетные для школьников профессии в будущем

Результаты тестов варьировались в зависимости от региона проживания. “Исследование позволило нам выявить несколько интересных трендов. Несмотря на традиционно сильную естественно-научную школу, которая даёт хорошие навыки для работы в промышленности и информационных технологиях, активное развитие получает сфера креатива. Это связано как с изменениями в образовательных программах школ и вузов, которые теперь куда большее внимание уделяют этому направлению, так и с недавним развитием сферы услуг и туризма в отдельных регионах. Также показательна популярность строительной отрасли на юге России”, – рассказал ректор университета “Синергия” Артем Васильев.