Топ-5 интересных закупок в Тюменской области за 2022 год

В документах к лоту сказано, что услуги должны предоставляться с 13 января по 31 декабря 2022 года. Победитель закупки обязуется оказывать услуги так, чтобы после стирки и глажки белье было чистым, целым, хорошо выутюженным — без морщин и заломов.