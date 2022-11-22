Топ-5 интересных закупок в Тюменской области за 2022 год

19 января была опубликована закупка на поставку семени племенных быков для искусственного осеменения КРС и азота для хранения семени. Цена лота — 1,1 млн рублей. Необходимо было поставить 5,6 тысяч доз семени и 720 кг азота для хранения.
Племенные быки, отбор семени которых производился, были чистопородные Голштин — черно-пестрой масти, принадлежащие к линиям Р. Соверинг, В. Б. Айдиал и М. Чифтейн. Быки должны вырасти на российских племпредприятиях.
Также в документах указаны четкие требования к форме упаковки, содержанию активных сперматозоидов в дозе, продуктивности матери и отца.
Товар поставляли в село Новая Заимка. Товар приобретался за собственные средства покупателя. Заказчиком числится ООО «Возрождение».
Тогда же, в январе 2022 года, Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области опубликовало закупку почтовых марок на общую сумму в 6,4 млн рублей.
Исполнителю необходимо было поставить марки в огромных количествах. Так, например, необходимое число марок номиналом 1 рубль — 632,2 тысячи штук, номиналом 3 рубля — 150 тысяч штук, номиналом 56 рублей — 65 тысяч штук, а также почтовые марки номиналами в 10 и 24 рубля — по 50 тысяч штук каждого вида.
Срок поставки товара — до 30 ноября текущего года. Поставка и выгрузка производится за счет средств поставщика.
Важно, что марки должны быть новыми, иметь клеевой слой или самоклеящуюся основу. должны быть свободными от прав на них третьих лиц, а также быть представлены в ассортименте.
Следующий лот предполагает закупку услуг по содержанию, размещению, расчистке и ковке лошадей. Заказчиком выступает тюменская школа олимпийского резерва. Стоимость закупки — 476,8 тысяч рублей.
Исполнитель должен ухаживать за лошадьми заказчика в конюшне, расположенной на территории птицефабрики «Боровская». Уход нужен трем лошадям, две из которых стоят более 1,9 млн рублей.
Среди них лошадка по кличке «W Chanel» гнедой масти породы KWPN, лошадь «Whin Whin» с такими же характеристиками, а также лошади по имени «Флиппер» гнедой масти породы ганноверская. Содержать животных исполнитель должен до 31 декабря 2022 года.
В закупке, заказчиком которой числится «Тобольский многопрофильный техникум», исполнитель должен будет стирать и гладить белье за более чем полмиллиона рублей.
В документах к лоту сказано, что услуги должны предоставляться с 13 января по 31 декабря 2022 года. Победитель закупки обязуется оказывать услуги так, чтобы после стирки и глажки белье было чистым, целым, хорошо выутюженным — без морщин и заломов.
Также чистое белье должно приятно пахнуть и сохранять товарный вид, для этого нужно применять отдушки и кондиционеры для белья. Предполагается использование средств для черных, белых, цветных вещей. Транспорт, на котором предполагается перевозка чистого белья, должны предварительно дезинфицировать.
Стирка и глажение белья должны производиться на производственной базе заказчика - в Тобольске п. Сумкино, в с. Вагай и в Тобольске на ул. Октябрьской.
Тюмень все чаще привлекает туристов, и для их удобства «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» закупило навигационные знаки. Всего необходимо было создать 49 знаков на общую сумму 1,3 млн рублей.
К знакам жесткие требования — наличие световозвращающей пленки типа Б, стальные основа и крепления конкретной толщины, металлические стойки для знаков, четкие требования к размерам, рамкам и так далее.
Знаки такого образца уже можно встретить на улицах Тюмени. К каким именно объектам они должны указывать — в закупке не уточнено.