Рядом с тюменской ТЭЦ-1 забил фонтан

Как выяснилось, фонтан возник из-за повреждения трубы магистрального водовода диаметром 1000 мм. В «Росводоканал Тюмень» сообщили, что в настоящее время специалисты уже локализовали утечку, ведутся работы по восстановлению целостности трубы.