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Рядом с тюменской ТЭЦ-1 забил фонтан

Сегодня, 08:33
Фото: ЧП Тюмень ЧС
Настоящий источник, правда, не горячий, забил сегодня в Тюмени в районе ТЭЦ-1. Видеоролик с фонтаном опубликовали очевидцы в социальных сетях.
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Тюмень

Как выяснилось, фонтан возник из-за повреждения трубы магистрального водовода диаметром 1000 мм. В «Росводоканал Тюмень» сообщили, что в настоящее время специалисты уже локализовали утечку, ведутся работы по восстановлению целостности трубы.

«Труба стальная 1979 года. Важно отметить, что на протяжении последних пяти лет водоканал проводит системную работу, нацеленную на повышение надёжности системы водоснабжения. Система закольцована. Благодаря этому границы отключения водоснабжения, в случае необходимости, будут максимально сужены. На данный момент все абоненты с водой», — пояснили в компании.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начались работы по реконструкции насосной станции водоотведения. После модернизации значительно увеличится пропускная способность объекта. Кроме того, станцию оснастят системой очистки от неприятных запахов.

Насосную станцию водоотведения в Тюмени оборудуют очисткой от неприятных запахов
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