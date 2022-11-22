Россия может опоздать с переходом на альтернативные виды энергии

В настоящее время у РФ практически нет своих технологий для производства электроэнергии из водорода. В центре GMF утверждают, что в ближайшем будущем именно это топливо станет основой новой зеленой экономики. При этом, топливо может быть произведено разными способами (из метана, с помощью атомной энергетики). Этих ресурсов в РФ предостаточно, но существует острая необходимость в новых технологиях.