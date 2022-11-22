Россия может опоздать с переходом на альтернативные виды энергии

Эксперты предполагают, что РФ имеет возможности занять до 20% мирового рынка энергетики. Отсутствие современных технологий осложняет модернизацию сетей и наращивания выработки электричества.
Ранее эксперты предполагали, что энергетический кризис, наоборот, ускорит переход в другие виды энергетики. Продажи традиционного топлива будут постепенно снижаться.
«Энергетический переход в любом случае являлся вызовом для России, чье экономическое благополучие основано на торговле нефтью и газом. Однако его растянутость во времени давала значительные шансы для адаптации: так Россия могла продолжать получать значительные доходы от торговли традиционными энергетическими товарами и инвестировать их в адаптацию к новым условиям», - сообщают «Новые Известия».
В настоящее время у РФ практически нет своих технологий для производства электроэнергии из водорода. В центре GMF утверждают, что в ближайшем будущем именно это топливо станет основой новой зеленой экономики. При этом, топливо может быть произведено разными способами (из метана, с помощью атомной энергетики). Этих ресурсов в РФ предостаточно, но существует острая необходимость в новых технологиях.
В настоящий момент половина всего производимого водорода является серым, то есть производится из природного газа, а зеленый водород из-за неразвитости технологий и небольших объемов производства остается самым дорогим.
Развитая атомная энергетика позволяет наладить в стране производство оранжевого водорода. Между тем на эти планы нужны инвестиции, проекты уже оценивают в $20 млрд.
В настоящее время невозможность развития водородной энергетики в РФ создает для мировой экономики два новых вызова. По данным GMF, из-за проведения СВО замедлится переход стран Европы, Японии и Кореи на более чистые энергоресурсы. Постепенно увеличит роль Китая, который активно инвестирует в новый вид топлива.
Агентство IEA полагает, что мир гораздо раньше пройдет пики спроса на традиционные виды топлива — нефть, газ и уголь. Из-за этого страны мира будут вынуждены больше вкладывать в ветрогенераторы, ГЭС и ядерные технологии.