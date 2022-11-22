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Posted 22 ноября 2022, 10:39

Published 22 ноября 2022, 10:39

Modified 18 октября 2022, 17:28

Updated 18 октября 2022, 17:28

РЭО проводит всероссийскую акцию по сбору макулатуры «Миллион Родине»

22 ноября 2022, 10:39
Российский экологический оператор (РЭО) по всей стране проводит акцию по сбору макулатуры «Миллион Родине». Руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев призывает молодежь присоединиться к проекту. С такой просьбой он обратился к участникам форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке.

Как передает информационный канал 360tv.ru, Буцаев акцентирует внимание на личной вовлеченности россиян в процесс раздельного сбора отходов. Если население будет равнодушно к этому, то даже тысяча перерабатывающих заводов не помогут изменить ситуацию. Организаторы не случайно выбрали название акции «Миллион Родине». Они сделали отсылку к аналогичному проекту, который реализовала советская молодежь. В течение семи лет ей удалось собрать миллион тонн вторичного сырья.

Акция по сбору макулатуры будет проходить с 15 сентября по 15 ноября во всех субъектах РФ. РЭО и волонтеры экодвижения «Делай!» будут просвещать современную молодежь по экологическим вопросам и проводить экскурсии на заводы по переработке в разных регионах России.

Буцаев подчеркнул, что всю собранную макулатуру обязательно переработают. В нашей стране есть 90 профильных предприятий, которые этим занимаются. Они находятся в Нижегородской области, Сибири и Подмосковье. Их перерабатывающие мощности составляют 4 миллиона тонн макулатуры ежегодно. Глава РЭО уверил форумчан, что сданные ими бумажные отходы обретут новую жизнь и продолжат свое существование в виде упаковки для фруктов, яиц, гипсокартона, блокнота или туалетной бумаги.

В рамках акции пункты приема макулатуры будут работать в высших и средних учебных заведениях, школах, детсадах и отделениях домов молодежи в различных муниципалитетах государства. Также участниками акции станут российские предприниматели.

В пункт приема макулатуры может принести бумажные отходы каждый желающий. Когда организации по сбору вторсырья наберут более 300 килограммов макулатуры, они смогут направить ее в акционные центры. На официальном сайте акции можно получить более подробную информацию об этом проекте.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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