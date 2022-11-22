Производители семян пожаловали на демпинг цен селекционеров из ЕС

Как передают «Известия», владельцы российских питомников рассказали, что не смогли продать от 45 до 65% посадочного материала. В ЕС на саженцы падает спрос и поставщики, главным образом из Италии, Нидерландов и Бельгии, экспортируют свою продукцию в РФ через Сербию.