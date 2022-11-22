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Posted 22 ноября 2022, 11:29

Published 22 ноября 2022, 11:29

Modified 22 ноября 2022, 11:29

Updated 22 ноября 2022, 11:29

Производители семян пожаловали на демпинг цен селекционеров из ЕС

22 ноября 2022, 11:29
Российские производители посадочного материала заявили, что падение спроса на саженцы для яблочных и грушевых садов в Евросоюзе может плохо отразиться на селекционерах в России.

Как передают «Известия», владельцы российских питомников рассказали, что не смогли продать от 45 до 65% посадочного материала. В ЕС на саженцы падает спрос и поставщики, главным образом из Италии, Нидерландов и Бельгии, экспортируют свою продукцию в РФ через Сербию. 

В связи с этим бизнес попросил Минсельхоз России помочь в этой и ситуации и, в частности, поддержать компании, которые используют только отечественные саженцы при закладке садов.

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