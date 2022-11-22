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Предприятие из Омска инвестирует в тюменский молочный цех 30 млн рублей

Сегодня, 10:22
Фото: 1MI

Тюменский молочный цех проинвестирует предприятие из Омска

Омская компания «Сибирское молоко» открывает производство в Ишимском районе. По данным пресс-службы Инвестиционного агентства Тюменской области, завод будет выпускать сыр, творог, и другую молочную продукцию.

Общий объём инвестиций составит 30 млн рублей. Ожидается, что цех будет выпускать до 28 тысяч тонн молочной продукции ежегодно, в настоящее время в Ишиме нет подобных производств. Стоит отметить, что в 2022 году производство молока в регионе снизилось почти на 17%.

На данный момент построены два цеха по приемке и переработке, закуплено оборудование. Цех отапливается системой, которая использует твёрдое топливо.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице подорожали творог, масло сливочное, консервы. 

 

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#Общество#Экономика#Предприятие#Бизнес#Инвестиции#Государственные инвестиции#Александр Мязин
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