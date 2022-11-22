Предприятие из Омска инвестирует в тюменский молочный цех 30 млн рублей

Общий объём инвестиций составит 30 млн рублей. Ожидается, что цех будет выпускать до 28 тысяч тонн молочной продукции ежегодно, в настоящее время в Ишиме нет подобных производств. Стоит отметить, что в 2022 году производство молока в регионе снизилось почти на 17%.
На данный момент построены два цеха по приемке и переработке, закуплено оборудование. Цех отапливается системой, которая использует твёрдое топливо.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице подорожали творог, масло сливочное, консервы.