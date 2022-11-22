В 2022 году после индексации рост минимального размера оплаты труда по России составил 16,9%, что эквивалентно 2 352 рублям. Начиная с 2021 года величина высчитывается на базе зарплаты (медианной) по государству и медианного дохода. Раньше за основу брался прожиточный минимум (ПМ). Под медианной зарплатой понимается величина, в соответствии с которой у части граждан РФ доход ниже, а у другой части, напротив, выше.