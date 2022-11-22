В сентябре 2022 года в Правительстве РФ заявили, что с будущего года МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в Российской Федерации будет проиндексирован. После повышения он достигнет 16 242 рубля по России.
При этом необходимо учитывать, что в разных субъектах РФ величина рассчитывается по определенной схеме, которая зависит от географического положения, условий труда и других факторов.
Под минимальным размером оплаты труда понимается конкретная величина, ниже которой не может начисляться заработная плата. Российские работодатели обязаны на нее ориентироваться. Оклад сотрудника может быть фактически ниже установленного минимума, однако значение должно быть достигнуто, к примеру, за счет различных надбавок.
В каких случаях заработок может оказаться ниже минимального уровня? Исключительно при обстоятельствах, когда работники трудятся неполный день и это прописано в трудовом договоре. В этом случае размер зарплаты будет зависеть только от того времени, которое отработал сотрудник.
В 2022 году после индексации рост минимального размера оплаты труда по России составил 16,9%, что эквивалентно 2 352 рублям. Начиная с 2021 года величина высчитывается на базе зарплаты (медианной) по государству и медианного дохода. Раньше за основу брался прожиточный минимум (ПМ). Под медианной зарплатой понимается величина, в соответствии с которой у части граждан РФ доход ниже, а у другой части, напротив, выше.
Соответственно, минимальный размер оплаты труда на следующий год определяется в зависимости от зарплаты (медианной) за предыдущий год. Так, в 2022 году в России коэффициент минимального размера оплаты труда относительно медианной зарплаты составил 42%.
В июне 2022 года в Тюмени и во всем регионе минимальный размер оплаты труда был проиндексирован внепланово — после повышения он достиг 15 279 рублей. Как отмечалось, этот показатель сравнялся с МРОТ.
После индексации в начале 2023 года в Тюмени МРОТ составит 16 242 рубля. Соответствующий проект в ноябре 2022 года уже вынесли на рассмотрение местной думы.
Предполагается, что в 2023 году заработная плата некоторых работников ряда сфер в Тюмени и в области после повышения МРОТ вырастет. Целый ряд финансовых показателей напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. В их числе — надбавки за трудовой стаж в сложных климатических условиях, коэффициенты по районам. В сумме получается значение, равное минимальному размеру оплаты труда или даже выше него.
После индексации в 2023 году в Тюмени значение МРОТ превысит показатели инфляции. По данным Центробанка, в регионе она сегодня составляет почти 10%. Выше показателей инфляции будет зафиксирован также и прожиточный минимум в Тюмени.