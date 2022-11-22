Под Тюменью в ДТП с рейсовым автобусом погиб водитель легковушки. Фото

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему городу» пояснили, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения. От удара машину просто смяло, словно консервную банку. 57-летний водитель LADA погиб до приезда врачей скорой помощи.
В момент аварии в автобусе находились двадцать пассажиров. Ни водитель автобуса, ни пассажиры не пострадали.
В настоящее время на данному участке автодороги движение транспорта частично ограничено. Обстоятельства произошедшего дорожно-транснпортного происшествия устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на 33-м километре трассы Богандинский — Червишево — Чаплык был насмерть сбит 64-летний пенсионер. Мужчина шел на работу на птицефабрику.