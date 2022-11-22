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Под Тюменью в ДТП с рейсовым автобусом погиб водитель легковушки. Фото

Сегодня, 06:07
Фото: ГИБДД

В ДТП с автобусом под Тюменью погиб водитель LADA

Жесткая дорожная авария произошла сегодня утром под Тюменью. На тринадцатом километре Велижанского тракта в рейсовый автобус «Тюмень — Нижняя Тавда» врезалась LADA 2115.
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Тюмень

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему городу» пояснили, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения. От удара машину просто смяло, словно консервную банку. 57-летний водитель LADA погиб до приезда врачей скорой помощи.

В момент аварии в автобусе находились двадцать пассажиров. Ни водитель автобуса, ни пассажиры не пострадали.

В настоящее время на данному участке автодороги движение транспорта частично ограничено. Обстоятельства произошедшего дорожно-транснпортного происшествия устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на 33-м километре трассы Богандинский — Червишево — Чаплык был насмерть сбит 64-летний пенсионер. Мужчина шел на работу на птицефабрику.

Под Тюменью насмерть сбили пешехода. Он шел на работу
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#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#Происшествия#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Дороги#Гибель на дороге
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