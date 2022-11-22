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Под Тюменью насмерть сбили пешехода. Он шел на работу

Сегодня, 05:31
Фото: ГИБДД

Под Тюменью насмерть сбили пешехода

64-летний пенсионер попал сегодня утром под колеса автомобиля Kia Sportage. Трагедия произошла на 33-м километре трассы Богандинский — Червишево — Чаплык.
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Тюмень

Пожилой мужчина перебегал дорогу перед автобусом. Водитель Kia Sportage в это время объезжал двигающийся автобус — пешехода он не заметил. От полученных ранений пенсионер погиб до приезда медиков. По предварительным данным мужчина, житель села Онохино, шел на работу — на птицефабрику.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Сладковском районе три человека получили травмы из-за дорожно-транспортного происшествия. На 65-м километре трассы Ишим — Маслянский — Сладково водитель автомобиля не справился с управлением и слетел с дороги в кювет.

Три человека пострадали в аварии на тюменской трассе
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Авария#Общество#ГИБДД#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Гибель на дороге#Пешеходы#Наезд на пешехода
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