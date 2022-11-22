Под Тюменью насмерть сбили пешехода. Он шел на работу

Пожилой мужчина перебегал дорогу перед автобусом. Водитель Kia Sportage в это время объезжал двигающийся автобус — пешехода он не заметил. От полученных ранений пенсионер погиб до приезда медиков. По предварительным данным мужчина, житель села Онохино, шел на работу — на птицефабрику.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Сладковском районе три человека получили травмы из-за дорожно-транспортного происшествия. На 65-м километре трассы Ишим — Маслянский — Сладково водитель автомобиля не справился с управлением и слетел с дороги в кювет.