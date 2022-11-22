Пленный тюменец дал интервью украинскому журналисту

Дмитрий рассказал, что на Украину его отправили в командировку 9 июня 2022 года в рамках службы по контракту. В плен он попал 17 июня под городом Изюм. Днем ранее, 16 июня, при нападении ВСУ были убиты командир подразделения и двое бойцов.
На вопрос о том, за что были убиты боевые товарищи и из какого оружия Дмитрий ответить не смог.
«Мы находились на позициях в домах одной из деревень под Изюмом. 16 июня во время нападения украинских военных был убит наш командир. 17 июня ВСУ взяло нас в кольцо. Так я попал в плен. Тело командира подразделения нам забрать не разрешили», — рассказал Дмитрий.
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев рассказал «Нашему Городу», что Королев действительно числится в списке пленных. О ситуации известно в Москве.
Напомним, с апреля по сентября 2022 года под Изюмом проходили массовые бои ВСУ с Вооруженными силами (ВС) России. В сентябре этого Киев выдвинул обвинения против российских военных. Их обвиняли в проведении массовых казней в этом районе. Однако никаких доказательств репрессий нет — обнаруженные тела, погребенные во время якобы «массовых репрессий» являются телами погибших украинских военных.