Напомним, с апреля по сентября 2022 года под Изюмом проходили массовые бои ВСУ с Вооруженными силами (ВС) России. В сентябре этого Киев выдвинул обвинения против российских военных. Их обвиняли в проведении массовых казней в этом районе. Однако никаких доказательств репрессий нет — обнаруженные тела, погребенные во время якобы «массовых репрессий» являются телами погибших украинских военных.