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Пленный тюменец дал интервью украинскому журналисту

Сегодня, 04:12
Фото: 1MI

Пленный тюменец дал интервью украинскому журналисту Владимиру Золкину

Интервью с пленным тюменцем Дмитрием Королевым появилось накануне на YouTube-канале Volodymyr Zolkin. В беседе с украинским журналистом ведущий гуманитарного проекта «Ищи своих» Владимиром Золкиным 49-летний тюменец рассказал о том, как попал в плен.
Сюжет
Тюмень

Дмитрий рассказал, что на Украину его отправили в командировку 9 июня 2022 года в рамках службы по контракту. В плен он попал 17 июня под городом Изюм. Днем ранее, 16 июня, при нападении ВСУ были убиты командир подразделения и двое бойцов.

На вопрос о том, за что были убиты боевые товарищи и из какого оружия Дмитрий ответить не смог.

«Мы находились на позициях в домах одной из деревень под Изюмом. 16 июня во время нападения украинских военных был убит наш командир. 17 июня ВСУ взяло нас в кольцо. Так я попал в плен. Тело командира подразделения нам забрать не разрешили», — рассказал Дмитрий.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев рассказал «Нашему Городу», что Королев действительно числится в списке пленных. О ситуации известно в Москве.

Напомним, с апреля по сентября 2022 года под Изюмом проходили массовые бои ВСУ с Вооруженными силами (ВС) России. В сентябре этого Киев выдвинул обвинения против российских военных. Их обвиняли в проведении массовых казней в этом районе. Однако никаких доказательств репрессий нет — обнаруженные тела, погребенные во время якобы «массовых репрессий» являются телами погибших украинских военных.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Военнослужащие#Уполномоченный по правам человека#Армия
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