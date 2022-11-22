Паблики ямальских властей назвали одними из самых узнаваемых в России

Глава региона подчеркнул, что в адаптации правительственных учреждений к социальным сетям помогают цифровые сервисы АНО «Диалог Регионы». Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с первым заместителем гендиректора организации Кириллом Истоминым. Обсуждалась работа ЦУР ЯНАО и вовлеченность правительственных органов в интернет-коммуникации.



К слову, ямальский Центр управления регионом считается одним из лидеров по скорости обработки поступающей информации, а также, по количеству обращений. За два года ЦУР обработал около 130 тысяч сообщений. А официальные страницы местных властей признаны одними из самых узнаваемых в стране. В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» действует более 1000 пабликов органов власти различного уровня. На них подписано более миллиона человек.