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Паблики ямальских властей назвали одними из самых узнаваемых в России

Сегодня, 11:04
Показатель узнаваемости официальных аккаунтов органов власти Ямал признан одним из самых высоких в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Взаимодействие с жителями на всех возможных площадках, в том числе в интернете, — одно из ключевых направлений работы органов власти», — сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Глава региона подчеркнул, что в адаптации правительственных учреждений к социальным сетям помогают цифровые сервисы АНО «Диалог Регионы». Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с первым заместителем гендиректора организации Кириллом Истоминым. Обсуждалась работа ЦУР ЯНАО и вовлеченность правительственных органов в интернет-коммуникации.
 
К слову, ямальский Центр управления регионом считается одним из лидеров по скорости обработки поступающей информации, а также, по количеству обращений. За два года ЦУР обработал около 130 тысяч сообщений. А официальные страницы местных властей признаны одними из самых узнаваемых в стране. В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» действует более 1000 пабликов органов власти различного уровня. На них подписано более миллиона человек.

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