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ОК запустят специальную ленту новостей к старту Чемпионата мира по футболу в Катаре

Сегодня, 05:56
Фото: Одноклассники
С 20 ноября по 18 декабря пользователи ОК смогут следить за главными событиями Чемпионата мира по футболу прямо в соцсети в специальной ленте новостей и ежедневно узнавать результаты состоявшихся матчей.

К старту Чемпионата мира по футболу Одноклассники запустили специальную ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи ОК смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Катара. 

В ленту будут попадать публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп ведущих спортивных ресурсов: Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, Наш спорт, РИА Новости Спорт, Телеспорт, Еврофутбол и других. Лента станет доступна всем пользователям, начиная с 20 ноября.

ОК постоянно поддерживают спортивные мероприятия. Так в феврале этого года ОК запустили ленту спортивных новостей и тематические рамки к старту Игр-2022 в Пекине. Также в онлайн-шоу «ОК на связи!» появилась специальная рубрика с эксклюзивными включениями из Олимпийской деревни, а гостьей одного из выпусков шоу была фигуристка Евгения Медведева — российская фигуристка, двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года.

#Юлия Николаева
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