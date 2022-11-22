Немецкий футбольный союз собирается судиться с ФИФА из-за ограничений в Катаре

Отмечается, что организация готова оспорить решение всемирной футбольной федерации запретить капитанам европейским сборных надевать повязки в цветах радуги и надписью One Love в честь движения ЛГБТ. Этим шагом команды хотели поддержать представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, побоявшихся ехать в Катар из-за суровых местных законов. Об сообщает "Советский спорт", ссылаясь на немецкие СМИ.
Напомним, в стране запрещены однополые браки и пропаганда таких отношений, хотя организаторы не раз заявляли, что болельщикам ничего не грозит в случае отсутствия пропаганды однополой любви.