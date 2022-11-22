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Posted 22 ноября 2022, 11:15

Published 22 ноября 2022, 11:15

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Над улицей Дзержинского для тюменцев засверкают 360 метров гирлянды

22 ноября 2022, 11:15

В Тюмени к 1 декабря над улицей Дзержинского засверкают 360 метров гирлянды

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В областной столице завершается обустройство первой пешеходной улицы города. По данным горадминистрации, 1 декабря на Дзержинского заработает большая гирлянда протяженностью почти 360 метров.

Специалисты выполнят работы в срок.

«В настоящее время подрядная организация ведет пусконаладочные работы, проверяет корректность работы всей системы и каждого элемента отдельно», - сообщили в администрации Тюмени.

Новые гирлянды не будут мешать спать тюменцам, которые проживают на улице Дзержинского. Освещенность пешеходной зоны соответствует нормативам для общественных пространств. Опоры были расставлены в соответствии со светотехническим расчетом.

Вчера «Наш город» сообщал, что на Дзержинского завершается благоустройство, и уже в первых числах декабря планируется открытие обновлённой улицы. Здесь появились качели, лавочки и мостовые. Специалисты продолжают монтаж украшений к Новому году. В ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения мы рассмотрим вопрос об установке светофора на пересечении с улицей Комсомольской для удобства пешеходов. Работы по реконструкции улицы Дзержинского в Тюмени начались этим летом. В перспективе она станет полностью пешеходной.

В Тюмени начали монтаж новогодних украшений на улице Дзержинского
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