Над улицей Дзержинского для тюменцев засверкают 360 метров гирлянды

Вчера «Наш город» сообщал, что на Дзержинского завершается благоустройство, и уже в первых числах декабря планируется открытие обновлённой улицы. Здесь появились качели, лавочки и мостовые. Специалисты продолжают монтаж украшений к Новому году. В ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения мы рассмотрим вопрос об установке светофора на пересечении с улицей Комсомольской для удобства пешеходов. Работы по реконструкции улицы Дзержинского в Тюмени начались этим летом. В перспективе она станет полностью пешеходной.