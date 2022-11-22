Над улицей Дзержинского для тюменцев засверкают 360 метров гирлянды

Posted 22 ноября 2022, 11:15
Published 22 ноября 2022, 11:15
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
Специалисты выполнят работы в срок.
«В настоящее время подрядная организация ведет пусконаладочные работы, проверяет корректность работы всей системы и каждого элемента отдельно», - сообщили в администрации Тюмени.
Новые гирлянды не будут мешать спать тюменцам, которые проживают на улице Дзержинского. Освещенность пешеходной зоны соответствует нормативам для общественных пространств. Опоры были расставлены в соответствии со светотехническим расчетом.
Вчера «Наш город» сообщал, что на Дзержинского завершается благоустройство, и уже в первых числах декабря планируется открытие обновлённой улицы. Здесь появились качели, лавочки и мостовые. Специалисты продолжают монтаж украшений к Новому году. В ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения мы рассмотрим вопрос об установке светофора на пересечении с улицей Комсомольской для удобства пешеходов. Работы по реконструкции улицы Дзержинского в Тюмени начались этим летом. В перспективе она станет полностью пешеходной.