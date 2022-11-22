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На тюменской реке замерзает лебедь

Сегодня, 06:44
Фото: 1MI
Жители Тюмени заметили на днях плавающего в полынье реки Тура лебедя. Фотографию птицы очевидцы опубликовали в социальных сетях.
«Лебеди и утки уже ведь должны улететь? Если болен или ранен, к кому обратиться? Звонили в МЧС,  сказали, улетит»,  — сообщили горожане.

Традиционно лебеди, так же как и другие представители семейства утиных улетают на зимовку в октябре–ноябре. Как правило, первые остаются в осенний период в водоемах до тех пор, пока на них не образуется корка льда.

Ранее тюменцы сообщали о плавающих утках в полузамерзшем пруду «Южный». Горожане отмечали, что птицы не покидают водоем из-за того, что их там кормят. Однако орнитологи с данным утверждением не согласны — ведь водоплавающие отправляются на юг лишь тогда, когда реки и озера покрываются толстым слоем льда, что делает невозможным добычу пищи.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня к вечеру в Тюмени ожидается понижение температуры до — 22. В выходные столбики термометров опустятся до — 25.

 

В Тюмени к выходным похолодает до — 25
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени
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