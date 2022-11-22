На тюменской реке замерзает лебедь

Ранее тюменцы сообщали о плавающих утках в полузамерзшем пруду «Южный». Горожане отмечали, что птицы не покидают водоем из-за того, что их там кормят. Однако орнитологи с данным утверждением не согласны — ведь водоплавающие отправляются на юг лишь тогда, когда реки и озера покрываются толстым слоем льда, что делает невозможным добычу пищи.