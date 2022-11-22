На тюменской реке замерзает лебедь

«Лебеди и утки уже ведь должны улететь? Если болен или ранен, к кому обратиться? Звонили в МЧС, сказали, улетит», — сообщили горожане.
Традиционно лебеди, так же как и другие представители семейства утиных улетают на зимовку в октябре–ноябре. Как правило, первые остаются в осенний период в водоемах до тех пор, пока на них не образуется корка льда.
Ранее тюменцы сообщали о плавающих утках в полузамерзшем пруду «Южный». Горожане отмечали, что птицы не покидают водоем из-за того, что их там кормят. Однако орнитологи с данным утверждением не согласны — ведь водоплавающие отправляются на юг лишь тогда, когда реки и озера покрываются толстым слоем льда, что делает невозможным добычу пищи.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня к вечеру в Тюмени ожидается понижение температуры до — 22. В выходные столбики термометров опустятся до — 25.