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Мужчин, вымогавших 3 миллиона рублей, заключили под стражу

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI

Четверо мужчин отправятся в СИЗО за вымогательство с применением насилия

В Тюмени арестовали четверых мужчин, которые обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере с применением насилия. 24-летний Денис Б., 29-летний Карамали Д., 31-летний Мурафис Г. и 33-летний Рамин И. будут находиться под стражей по январь следующего года.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщает пресс-служба областной судебной системы.

Следствие считает, что 18 ноября этого года предполагаемые преступники требовали у двух мужчин 3 миллиона рублей, находясь в убойном цехе одного из предприятий в Ялуторовском районе.

Они избивали пострадавших, подвешивали их на кран-банку с помощью цепи, угрожали ножами и оружием. Кроме того, мужчины стреляли над головами своих жертв.

«Обвиняемые будут находиться под арестом по 19 января 2023 года», — комментируют в пресс-службе областной судебной системы.
Фигуранту дела о «крышевании» штрафстоянок изменили меру пресечения
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Ранее «Наш город» писал о том, что фигуранту дела о «крышевании» штрафстоянок изменили меру пресечения. Ему запретили совершать определенные действия, но выпустили из-под домашнего ареста.

#Мелиса Учунджю#Происшествия#Общество#Тюмень#Суд#Тюменская область#Уголовная ответственность#СИЗО#Ялуторовск
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