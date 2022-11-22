Мужчин, вымогавших 3 миллиона рублей, заключили под стражу

Четверо мужчин отправятся в СИЗО за вымогательство с применением насилия

В Тюмени арестовали четверых мужчин, которые обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере с применением насилия. 24-летний Денис Б., 29-летний Карамали Д., 31-летний Мурафис Г. и 33-летний Рамин И. будут находиться под стражей по январь следующего года.

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