Мужчин, вымогавших 3 миллиона рублей, заключили под стражу

Об этом сообщает пресс-служба областной судебной системы.
Следствие считает, что 18 ноября этого года предполагаемые преступники требовали у двух мужчин 3 миллиона рублей, находясь в убойном цехе одного из предприятий в Ялуторовском районе.
Они избивали пострадавших, подвешивали их на кран-банку с помощью цепи, угрожали ножами и оружием. Кроме того, мужчины стреляли над головами своих жертв.
«Обвиняемые будут находиться под арестом по 19 января 2023 года», — комментируют в пресс-службе областной судебной системы.
Ранее «Наш город» писал о том, что фигуранту дела о «крышевании» штрафстоянок изменили меру пресечения. Ему запретили совершать определенные действия, но выпустили из-под домашнего ареста.