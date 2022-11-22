«Модно прикрываться мобилизованными»: у тюменца изъяли машину за долги

По словам тюменца, рано утром ему заблокировали автомобиль, упомянув про «непонятные долги».
«Объяснил, что собираю помощь для наших мобилизованных ребят, открыл багажник, показал теплые вещи и нательное белье. Спустя полтора часа приехали, показав постановление об аресте автомобиля. Вы считаете, это нормально?» — спрашивает Денис.
Кроме того, в посте мужчина написал, что намерен обратиться в ЧВК «Вагнер» и к Рамзану Кадырову.
«Наш город» получил официальную позицию от пресс-службы УФССП России по Тюменской области.
Нам пояснили, что в ведомство поступило исполнительное производство в отношении тюменца, который купил в кредит автомобиль марки DFM AX7, 2017 года выпуска, но платить за него отказался. Он задолжал больше 1,3 миллионов рублей.
Также имеется решение суда об аресте данного залогового транспортного средства и передаче его на ответственное хранение представителю взыскателя.
В ведомстве рассказали, что судебный пристав-исполнитель выехал по адресу проживания должника и установил залоговый автомобиль во дворе дома. Мужчина, в свою очередь, отказался предъявить документы и не признал факт задолженности.
«Судебный пристав-исполнитель имеет право производить арест имущества в отсутствие должника, но с привлечением двоих понятых, что и было сделано. Мужчина стал сопротивляться процессу эвакуации, поэтому было принято решение вызвать полицейских. Только по прибытию сотрудников полиции гражданин ушел», — комментируют в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
Машина была эвакуирована и помещена на штрафстоянку. Ее планируют продать на торгах.
Также «Нашему городу» сообщили, что никаких теплых вещей, которыми прикрывался мужчина, найдено не было. В багажнике обнаружили лишь удочки.
«Почему сейчас так модно прикрываться волонтерством и помощью мобилизованным? Вероятнее всего, мужчину сначала искали в Сургуте, после чего объявили в розыск», — говорит главный специалист-эксперт ФССП России по Тюменской области.
Мужчина уже удалил свой профиль в социальных сетях.
Ранее «Наш город» писал о том, что руководитель Пермского центра мобилизованных военнослужащих Константин Строгий был в Тюмени. Он приехал, чтобы встретиться с руководством учебного центра и представителями тюменских властей.