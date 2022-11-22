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«Модно прикрываться мобилизованными»: у тюменца изъяли машину за долги

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI

Тюменец устроил потасовку с приставами и будет жаловаться Кадырову и Пригожину

Накануне в сообществе «ЧС Тюмень» тюменец Денис Миллер опубликовал пост, в котором рассказал о «беспределе федеральной службы судебных приставов города Тюмени». Оказалось, что в багажнике у мужчины нет вещей для мобилизованных, которыми он прикрывался. Автомобиль изъяли и планируют продать.

По словам тюменца, рано утром ему заблокировали автомобиль, упомянув про «непонятные долги».

«Объяснил, что собираю помощь для наших мобилизованных ребят, открыл багажник, показал теплые вещи и нательное белье. Спустя полтора часа приехали, показав постановление об аресте автомобиля. Вы считаете, это нормально?» — спрашивает Денис.

Кроме того, в посте мужчина написал, что намерен обратиться в ЧВК «Вагнер» и к Рамзану Кадырову.

«Наш город» получил официальную позицию от пресс-службы УФССП России по Тюменской области.

Нам пояснили, что в ведомство поступило исполнительное производство в отношении тюменца, который купил в кредит автомобиль марки DFM AX7, 2017 года выпуска, но платить за него отказался. Он задолжал больше 1,3 миллионов рублей.

Также имеется решение суда об аресте данного залогового транспортного средства и передаче его на ответственное хранение представителю взыскателя.

В ведомстве рассказали, что судебный пристав-исполнитель выехал по адресу проживания должника и установил залоговый автомобиль во дворе дома. Мужчина, в свою очередь, отказался предъявить документы и не признал факт задолженности.

«Судебный пристав-исполнитель имеет право производить арест имущества в отсутствие должника, но с привлечением двоих понятых, что и было сделано. Мужчина стал сопротивляться процессу эвакуации, поэтому было принято решение вызвать полицейских. Только по прибытию сотрудников полиции гражданин ушел», — комментируют в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Машина была эвакуирована и помещена на штрафстоянку. Ее планируют продать на торгах.

Также «Нашему городу» сообщили, что никаких теплых вещей, которыми прикрывался мужчина, найдено не было. В багажнике обнаружили лишь удочки.

«Почему сейчас так модно прикрываться волонтерством и помощью мобилизованным? Вероятнее всего, мужчину сначала искали в Сургуте, после чего объявили в розыск», — говорит главный специалист-эксперт ФССП России по Тюменской области.

Мужчина уже удалил свой профиль в социальных сетях.

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Ранее «Наш город» писал о том, что руководитель Пермского центра мобилизованных военнослужащих Константин Строгий был в Тюмени. Он приехал, чтобы встретиться с руководством учебного центра и представителями тюменских властей.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Жалобы#Уголовная ответственность#Военнослужащие
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