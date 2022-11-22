Из-за режима «базовой готовности» в Тюменской области усилят контроль за стройками

«Отдельное внимание строительным компаниям следует уделить вопросам защиты информации как в печатном, так и в электронном виде», — считает инспектор Госстройнадзора Александр Верхотурцев.
Режим «базовой готовности» был введен на территории тюменского региона в октябре этого года. Строительные площадки являются объектами повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Необходимый перечень охранных мероприятий определён областным оперштабом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в суд передано дело о гибели тюменской крановщицы Эльвиры Демидовой. В ЧП обвиняют руководителя участка подъемных сооружений АО «Мостострой-11» Андрея Поздеева. Трагедия на стройке произошла в июле этого года.
Во время работ по погрузке упал козловой кран. Девушка скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. У 31-летней Эльвиры осталось двое детей.