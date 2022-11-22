Из-за режима «базовой готовности» в Тюменской области усилят контроль за стройками

В Тюменской области усилят меры безопасности на строительных объектах по рекомендации Госстройнадзора. В частности, теперь на стройки будет запрещен доступ посторонним лицам. Кроме того, с сотрудниками объектов проведут учения по ликвидации возможных ЧП.

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