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Из-за режима «базовой готовности» в Тюменской области усилят контроль за стройками

Сегодня, 07:44
Фото: ГУС ТО

Из-за режима «базовой готовности» в Тюменской области усилят контроль за стройками

В Тюменской области усилят меры безопасности на строительных объектах по рекомендации Госстройнадзора. В частности, теперь на стройки будет запрещен доступ посторонним лицам. Кроме того, с сотрудниками объектов проведут учения по ликвидации возможных ЧП.
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Тюмень
«Отдельное внимание строительным компаниям следует уделить вопросам защиты информации как в печатном, так и в электронном виде», — считает инспектор Госстройнадзора Александр Верхотурцев.

Режим «базовой готовности» был введен на территории тюменского региона в октябре этого года. Строительные площадки являются объектами  повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Необходимый перечень охранных мероприятий определён областным оперштабом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в суд передано дело о гибели тюменской крановщицы Эльвиры Демидовой. В ЧП обвиняют руководителя участка подъемных сооружений АО «Мостострой-11» Андрея Поздеева. Трагедия на стройке произошла в июле этого года.

Во время работ по погрузке упал козловой кран. Девушка скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. У 31-летней Эльвиры осталось двое детей.

 

 

В Тюмени будут судить мужчину, обвиняемого в смерти крановщицы
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Суд#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Уголовное дело#ЧП#Строительные работы#Госстройнадзор
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