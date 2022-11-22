«Если ты где-то споткнулся, не надо отчаиваться»

Смешанные единоборства, известные во всем мире как ММА (Mixed martial arts — «смешанные боевые искусства») — это полноконтактный бой с применением ударной техники. Бойцы ММА могут использовать приемы любого спортивного единоборства и совмещать их между собой.
История ММА уходит далеко в прошлое, когда древние греки соревновались на первых Олимпийских играх в панкратионе — бое без оружия. Позже эта дисциплина преобразовалась в более жестокую форму борьбы — этрусский и древнеримский «панкратиум», который проводился без соблюдения каких-либо правил. На рубеже XIX-XX веков в Европе и странах Дальнего Востока стали набирать популярность соревнования со смешанными стилями — например, боксера против борца. Особое влияние на становление MMA оказал Брюс Ли — в конце 1960 годов он продвигал концепцию объединения элементов разных боевых искусств и создал метод «Джиткундо», который можно применять при изучении любого единоборства. За это президент спортивной организации UFC впоследствии назвал Ли «отцом MMA».
Смешанные единоборства стали набирать популярность только в 1990 годах, когда были образованы UFC и Pride FC — благодаря этим и многим другим промоушенам, сегодня ММА развиваются очень быстро. На востребованность вида спорта повлияло введение дополнительных ограничений для повышения безопасности бойцов — это помогло смешанным единоборствам избавиться от архаичного образа «боев без правил» и обрести новых фанатов. По статистике, в 2020 году ММА вошли в пятерку самых популярных видов спорта в России, обойдя бокс, баскетбол и теннис. Число фанатов UFC за 2018-2020 увеличилось почти на 4,5 миллиона человек. В том числе, на 7% выросла женская аудитория промоушена.
Высокий спрос на ММА проявляется в показателях продаж платных трансляций боев, которые достигаются благодаря широкому освещению в СМИ, увеличению количества спортсменов и росту продаж товаров, связанных со смешанными единоборствами. Но главная причина популярности ММА заключается в его зрелищности — поскольку бои универсальны, они включают множество разных приемов. Это динамичный и непредсказуемый вид спорта, трансляции которого содержат элементы шоу и проходят регулярно, поэтому интерес поклонников к смешанным единоборствам не угасает. Списки бойцов ММА постоянно пополняются: некоторым из них удается развиться от новичка до суперзвезды всего за год. Успех во многом зависит от спортсмена — его физических способностей, трудолюбия и любви к своему делу.
«Спорт – это внутренняя борьба»
Ренат Лятифов вырос в поселке Гранитное, недалеко от Донецка, который славится чемпионами мира по боевому самбо и смешанным единоборствам. Сейчас спортсмен уверен, что именно тренировки в маленьком населенном пункте помогли ему достичь поставленных целей. В двадцать лет Ренат переехал в Донецк — в городе он сменил вольную борьбу на самбо.
Когда на Донбассе начались обстрелы, спортсмену пришлось уехать с семьей в Махачкалу, затем — в Тверь. Несмотря на многочисленные трудности, Ренат продолжал тренировки, находил спарринг-партнеров и тренеров. Спорт стал его постоянной работой.
«Спортсмен, который достиг хорошего уровня, должен быть примером, вести здоровый образ жизни, бороться со своими плохими качествами. Это внутренняя борьба. Показывать, чтобы люди за ним следовали и брали пример с него. Самодисциплина очень важна для спортсмена. Надо быть скромным, честным и справедливым».
Ренат считает, что каждому мужчине с детства нужно заниматься спортом, поэтому собирается отдать своего сына на вольную борьбу. Следующая цель борца — завоевать еще один пояс по смешанным единоборствам. Через пару лет Ренат собирается завершить карьеру спортсмена и заняться тренерской деятельностью.