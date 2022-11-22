nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экспертиза промышленной безопасности и неразрушающий контроль в «РАСТАМ-Экология»

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI

Экспертиза промышленной безопасности и неразрушающий контроль в «РАСТАМ-Экология»

Самое важное для предприятий — безопасность. Её соблюдение — сложное дело, помощь в котором окажут опытные специалисты тюменской компании «РАСТАМ-Экология». В этой сфере организация работает уже более 9 лет.

Экспертиза промышленной безопасности производственных объектов

Фирма из Тюмени специализируется на промышленной безопасности. В списке их услуг есть проведение различных экспертиз в данном направлении. Например, сотрудники проводят экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) обоснования безопасности опасного производственного объекта. 

Благодаря исследовательским мероприятиям удается получить полный анализ и оценку соответствия опасного производства требованиям российского законодательства. Без этого документа эксплуатировать объект запрещено.

Обоснование безопасности опасного производственного объекта необходимо в тех случаях, когда для работы предприятия нужны отклонения от уже установленных требований, есть недостатки в требованиях либо требований нет вообще.

Экспертиза безопасности зданий и технических устройств

Специалисты «РАСТАМ-Экология» также проводят экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств. Оба эти процесса имеют общую цель — определить, соответствуют ли здания, строения либо технические устройства нормам и правилам промышленной безопасности.

Еще одна услуга — аудит промышленной безопасности и выработка рекомендаций для устранения нарушений на опасных объектах.

Сотрудники оперативно обследуют предприятие на соответствие требованиям промышленной безопасности, а затем выдадут подробные рекомендации. Кроме того, эта процедура поможет пройти проверку Ростехнадзора.

Перерегистрация опасных производственных объектов

Если необходимо зарегистрировать или перерегистрировать опасные производственные объекты, пройти регистрацию заключений экспертиз промышленной безопасности в Ростехнадзоре, то этот процесс могут взять на себя сотрудники организации.

Лаборатория неразрушающего контроля

Сэкономить время предпринимателям помогут работники лаборатории неразрушающего контроля в «РАСТАМ-Экология».

Лаборатория успешно проверяет надежность объекта, его элементов и конструкций уже более 7 лет. Преимущество такой проверки в том, что не нужна кардинальная разборка, как и временное выведение из строя.

Воспользоваться этими предложениями можно через официальный сайт «РАСТАМ-Экология», либо позвонив по телефону +7(3452) 40-41-50.

#Экология#Тюменская область#Лаборатория#Безопасность#Экспертиза#Анна Доронина
Подпишитесь
Пенсионерку выселяют из квартиры и отправляют жить на улицу
Вчера, 09:11
Сирийские студенты проводят в вузе просветительские встречи
Вчера, 05:43
Конфликт. Скандал с тюменской тиктокершей в такси принял новый оборот
Вчера, 18:49
Владимир Путин запустил тюменское предприятие по производству индейки
Вчера, 15:34
Дело о неприязни к вобле вновь рассматривали в суде
Вчера, 11:03
Из-за смерти мобилизованного тюменца проводится проверка
Вчера, 14:31