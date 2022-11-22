Экспертиза промышленной безопасности и неразрушающий контроль в «РАСТАМ-Экология»

Фирма из Тюмени специализируется на промышленной безопасности. В списке их услуг есть проведение различных экспертиз в данном направлении. Например, сотрудники проводят экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) обоснования безопасности опасного производственного объекта.
Благодаря исследовательским мероприятиям удается получить полный анализ и оценку соответствия опасного производства требованиям российского законодательства. Без этого документа эксплуатировать объект запрещено.
Обоснование безопасности опасного производственного объекта необходимо в тех случаях, когда для работы предприятия нужны отклонения от уже установленных требований, есть недостатки в требованиях либо требований нет вообще.
Специалисты «РАСТАМ-Экология» также проводят экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств. Оба эти процесса имеют общую цель — определить, соответствуют ли здания, строения либо технические устройства нормам и правилам промышленной безопасности.
Еще одна услуга — аудит промышленной безопасности и выработка рекомендаций для устранения нарушений на опасных объектах.
Сотрудники оперативно обследуют предприятие на соответствие требованиям промышленной безопасности, а затем выдадут подробные рекомендации. Кроме того, эта процедура поможет пройти проверку Ростехнадзора.
Если необходимо зарегистрировать или перерегистрировать опасные производственные объекты, пройти регистрацию заключений экспертиз промышленной безопасности в Ростехнадзоре, то этот процесс могут взять на себя сотрудники организации.
Сэкономить время предпринимателям помогут работники лаборатории неразрушающего контроля в «РАСТАМ-Экология».
Лаборатория успешно проверяет надежность объекта, его элементов и конструкций уже более 7 лет. Преимущество такой проверки в том, что не нужна кардинальная разборка, как и временное выведение из строя.
Воспользоваться этими предложениями можно через официальный сайт «РАСТАМ-Экология», либо позвонив по телефону +7(3452) 40-41-50.