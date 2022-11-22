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Posted 22 ноября 2022, 05:47

Published 22 ноября 2022, 05:47

Modified 22 ноября 2022, 05:49

Updated 22 ноября 2022, 05:49

Дело участницы ограбления тюменского банка передано в суд

Дело грабительницы, обокравшей тюменский банк на полмиллиарда, ушло в суд

22 ноября 2022, 05:47
Фото: 1MI.

Дело участницы ограбления тюменского банка передано в суд

Сюжет
Суд
Дело бывшей сотрудницы банка Инессы Бранденбург, обвиняемой в краже более 560 миллионов рублей из тюменского банка, передано в суд. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Тюменской области.

По данным расследования, совладелец Сибирского банка реконструкции Григорий Романюта специально назначил Брандербург на должность заместителя правления банка для исполнения преступного умысла в 2018 году.

После похищения из кассы крупной суммы денег Брандербург и Романюта скрылись. Их объявили в международный розыск.

Ранее «Наш Город» писал, что преступление было совершено 26 января 2018 года. Через сутки Романюта из аэропорта Шереметьево вылетел в Барселону, Бранденбург вечером 28 января в Берлин. В июле правительство Испании выдало России Брандербург.

Женщине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере». Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Банки#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Новости тюмени#Кража#Уголовная ответственность#Кража денег
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