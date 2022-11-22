Дело грабительницы, обокравшей тюменский банк на полмиллиарда, ушло в суд

Ранее «Наш Город» писал, что преступление было совершено 26 января 2018 года. Через сутки Романюта из аэропорта Шереметьево вылетел в Барселону, Бранденбург вечером 28 января в Берлин. В июле правительство Испании выдало России Брандербург.