Червишевский тракт в Тюмени сковали километровые пробки

В целом на дорогах Тюмени в настоящее время зарегистрированы 5-балльные пробки. Заторы зафиксированы на улицах Мельникайте, 50 лет Октября, Ленина. Из-за дорожно-транспортного происшествия стоит в пробке участок улицы Республики — от Холодильной до Мориса Тореза.