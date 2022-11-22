Червишевский тракт в Тюмени сковали километровые пробки

По данным сервиса 2 ГИС, на Федюнинского движение затруднено на участке от улицы Мельникайте до Чевишевского тракта. Червишевский тракт стоит от Федюнинского до моста «Стрела».
В целом на дорогах Тюмени в настоящее время зарегистрированы 5-балльные пробки. Заторы зафиксированы на улицах Мельникайте, 50 лет Октября, Ленина. Из-за дорожно-транспортного происшествия стоит в пробке участок улицы Республики — от Холодильной до Мориса Тореза.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени из-за ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, произошедшего на пересечении улиц Ленина и Мориса Тореза, дороги в центре областной столицы сковали 9-балльные пробки.