nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Червишевский тракт в Тюмени сковали километровые пробки

Сегодня, 04:37
Фото: 2 ГИС

Червишевский тракт в Тюмени парализован из-за ДТП

Километровая пробка образовалась в Тюмени на улицах Червишевский тракт и Федюнинского. Причиной затора стали четыре произошедших аварии.
Сюжет
Тюмень

По данным сервиса 2 ГИС, на Федюнинского движение затруднено на участке от улицы Мельникайте до Чевишевского тракта. Червишевский тракт стоит от Федюнинского до моста «Стрела».

В целом на дорогах Тюмени в настоящее время зарегистрированы 5-балльные пробки. Заторы зафиксированы на улицах Мельникайте, 50 лет Октября, Ленина. Из-за дорожно-транспортного происшествия стоит в пробке участок улицы Республики — от Холодильной до Мориса Тореза.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени из-за ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, произошедшего на пересечении улиц Ленина и Мориса Тореза, дороги в центре областной столицы сковали 9-балльные пробки.

 

Утро понедельника в Тюмени началось с пробок
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#ДПС#Пробки#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Пенсионерку выселяют из квартиры и отправляют жить на улицу
Вчера, 09:11
Сирийские студенты проводят в вузе просветительские встречи
Вчера, 05:43
Конфликт. Скандал с тюменской тиктокершей в такси принял новый оборот
Вчера, 18:49
Владимир Путин запустил тюменское предприятие по производству индейки
Вчера, 15:34
Дело о неприязни к вобле вновь рассматривали в суде
Вчера, 11:03
Из-за смерти мобилизованного тюменца проводится проверка
Вчера, 14:31