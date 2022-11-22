«Бывшему диванному аналитику» выдали обмундирование и аптечку

«Бывший диванный аналитик» отправился на военную службу

Жителю Тюмени надоело «быть диванным аналитиком и смотреть как наша страна воюет с НАТО». Он записался в отряд добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.