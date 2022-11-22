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«Бывшему диванному аналитику» выдали обмундирование и аптечку

Сегодня, 07:00
Фото: nashgorod.ru

«Бывший диванный аналитик» отправился на военную службу

Жителю Тюмени надоело «быть диванным аналитиком и смотреть как наша страна воюет с НАТО». Он записался в отряд добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.
«Мы не воюем с украинцами, мы воюем с натовцами. Их становится все больше и больше. А мы идем освобождать свои земли. Мотив был такой», — рассказал тюменец.

Мужчины из отряда добровольцев добавляют, что получили дополнительное обмундирование — им выдали теплый комплект одежды, спальник и аптечку.

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области
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Ранее «Наш город» писал о том, что президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о статусе ветерана боевых действий. По данным правового портала, он касается добровольцев, участвующих в СВО на территории Украины с 24 февраля.

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