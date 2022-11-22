«Бывшему диванному аналитику» выдали обмундирование и аптечку

«Мы не воюем с украинцами, мы воюем с натовцами. Их становится все больше и больше. А мы идем освобождать свои земли. Мотив был такой», — рассказал тюменец.
Мужчины из отряда добровольцев добавляют, что получили дополнительное обмундирование — им выдали теплый комплект одежды, спальник и аптечку.
Ранее «Наш город» писал о том, что президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о статусе ветерана боевых действий. По данным правового портала, он касается добровольцев, участвующих в СВО на территории Украины с 24 февраля.