Более 800 пациентов прошли лечение в дневном стационаре Тюменской ОКПБ

«Новизна данного направления заключается в том, что теперь консультацию могут получить не только пациенты дневного стационара, но и их родственники. Как правило, человек, столкнувшийся с не совсем понятным поведением, например, пожилой мамы, страдающей болезнью Альцгеймера, порой приходит в ступор, и возникает вопрос: „А как с этим жить?“. Вот тут и приходит на помощь школа здоровья для родственников, в рамках которой пациенты и их родственники могут не только получить рекомендации по поддерживающей терапии, но и научится выстраивать отношения с больным родственником, организовывать его труд и быт», — пояснила врач-психиатр Ольга Молина.