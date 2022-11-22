nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Более 800 пациентов прошли лечение в дневном стационаре Тюменской ОКПБ

22 ноября 11:53
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
С начала года специализированную медицинскую помощь в дневном стационаре Областной клинической психиатрической больницы получили более 800 пациентов. Еще одним успешным методом работы ОКПБ стали школы здоровья — за 10 месяцев 2022 года ее посетили около 225 человек, сообщает депздрав региона.

Также с августа в отделении открылась Школа здоровья для родственников и пациентов «Горизонт здоровья» — принципиально новое направление для медучреждения.

«Новизна  данного направления заключается в том, что теперь консультацию могут получить не только пациенты дневного стационара, но и их родственники. Как   правило, человек, столкнувшийся с не совсем понятным поведением, например, пожилой мамы, страдающей болезнью Альцгеймера, порой приходит в ступор, и возникает вопрос: „А как с этим жить?“.  Вот тут и приходит на помощь школа здоровья для родственников, в рамках которой пациенты и их родственники  могут не только получить рекомендации по поддерживающей терапии, но и научится выстраивать отношения с больным родственником, организовывать его труд и быт», — пояснила врач-психиатр Ольга Молина.

Как отметил специалист, на базе дневного стационара ОКПБ работают полипрофессиональные бригады специалистов медицинского и немедицинского профилей. Кроме того, отделение активно сотрудничает с Домами культуры. Такое взаимодействие помогает осуществлять всевозможные  мини-путешествия для пациентов, организовывать походы в театры, музеи.

«Особо хочется отметить работу нашего проекта „Перезагрузка“, который создан с целью содействия в адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья через реализацию общеобразовательной, общеразвивающей программы. Проект реализуется по 12 модулям, в том числе социокультурной реабилитации и интеграции детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнула  Ольга Молина.

Тюменская психиатрическая больница оказывает специализированную медицинскую помощь жителям области на условиях партнерства и взаимного доверия, работающие здесь врачи помогают восстановить и сохранить душевное здоровье человека и высокое качество его жизни.  Помимо мероприятий с привлечением пациентов и их родственников, персонала, организуемых в подразделениях больницы, принимают участие в семинарах, круглых столах, вебинарах, конференциях всероссийского и международного уровней.

Подпишитесь
Итоги недели. Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД
5 декабря 04:56
Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров
5 декабря 06:51
В Тюмени пройдет новогодняя выставка-продажа от ведущих застройщиков региона
5 декабря 09:53
«Страна Девелопмент» тестирует новые технологии строительства
5 декабря 12:15
Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове
5 декабря 06:15
Что подарить на Новый год и как на этом сэкономить в Тюмени
Вчера, 12:56