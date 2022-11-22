Более 800 пациентов прошли лечение в дневном стационаре Тюменской ОКПБ

Также с августа в отделении открылась Школа здоровья для родственников и пациентов «Горизонт здоровья» — принципиально новое направление для медучреждения.
«Новизна данного направления заключается в том, что теперь консультацию могут получить не только пациенты дневного стационара, но и их родственники. Как правило, человек, столкнувшийся с не совсем понятным поведением, например, пожилой мамы, страдающей болезнью Альцгеймера, порой приходит в ступор, и возникает вопрос: „А как с этим жить?“. Вот тут и приходит на помощь школа здоровья для родственников, в рамках которой пациенты и их родственники могут не только получить рекомендации по поддерживающей терапии, но и научится выстраивать отношения с больным родственником, организовывать его труд и быт», — пояснила врач-психиатр Ольга Молина.
Как отметил специалист, на базе дневного стационара ОКПБ работают полипрофессиональные бригады специалистов медицинского и немедицинского профилей. Кроме того, отделение активно сотрудничает с Домами культуры. Такое взаимодействие помогает осуществлять всевозможные мини-путешествия для пациентов, организовывать походы в театры, музеи.
«Особо хочется отметить работу нашего проекта „Перезагрузка“, который создан с целью содействия в адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья через реализацию общеобразовательной, общеразвивающей программы. Проект реализуется по 12 модулям, в том числе социокультурной реабилитации и интеграции детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнула Ольга Молина.
Тюменская психиатрическая больница оказывает специализированную медицинскую помощь жителям области на условиях партнерства и взаимного доверия, работающие здесь врачи помогают восстановить и сохранить душевное здоровье человека и высокое качество его жизни. Помимо мероприятий с привлечением пациентов и их родственников, персонала, организуемых в подразделениях больницы, принимают участие в семинарах, круглых столах, вебинарах, конференциях всероссийского и международного уровней.