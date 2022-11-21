Жители Тюмени не могут дозвониться до травматологической поликлиники

В Тюмени женщина час пыталась дозвониться до травматологической поликлиники

Тюменка Елена Ушакова сообщила, что 21 ноября не смогла дозвониться в травматологическую поликлинику областной столицы. По данным паблика «ЧС Тюмень», за 1 час она сдвинулась в очереди с 17 на второе место.

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