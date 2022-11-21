Жители Тюмени не могут дозвониться до травматологической поликлиники

В комментариях к записи горожане отмечают, что похожая ситуация наблюдается вторую неделю. Многие врачи ушли на больничный. По данной ситуации «Наш город» направил в депздрав запрос, ответ ожидается.
«1 час дозванивалась до травматологической поликлиники. Через час звонок сбросиля. За 1 час я сдвинулась с 17 места на второе. Ок, мне почти 40 лет. У меня есть минуты на балансе. А как пенсионеры должны дозваниваться?», - отмечает подписчица паблика «ЧС Тюмень» Елена Ушакова.
В субботу «Наш город» сообщал, что за сутки 99 человек получили положительные тесты на COVID-19.