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Жители Тюмени не могут дозвониться до травматологической поликлиники

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI

В Тюмени женщина час пыталась дозвониться до травматологической поликлиники

Тюменка Елена Ушакова сообщила, что 21 ноября не смогла дозвониться в травматологическую поликлинику областной столицы. По данным паблика «ЧС Тюмень», за 1 час она сдвинулась в очереди с 17 на второе место.
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Тюмень

В комментариях к записи горожане отмечают, что похожая ситуация наблюдается вторую неделю. Многие врачи ушли на больничный. По данной ситуации «Наш город» направил в депздрав запрос, ответ ожидается.

«1 час дозванивалась до травматологической поликлиники. Через час звонок сбросиля. За 1 час я сдвинулась с 17 места на второе. Ок, мне почти 40 лет. У меня есть минуты на балансе. А как пенсионеры должны дозваниваться?», - отмечает подписчица паблика «ЧС Тюмень» Елена Ушакова.

В субботу «Наш город» сообщал, что за сутки 99 человек получили положительные тесты на COVID-19.

Сегодня 99 человек получили положительные тесты на COVID-19
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#Тюмень#Общество#Больницы#Травмы#Телефон#Единый социальный телефон#Врачи#Запись к врачу#Александр Мязин
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