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Жителей Тюмени ждет солнечная, но прохладная погода

Сегодня, 16:19

Солнечная, но прохладная погода ожидает тюменцев до конца рабочей недели

В ближайшее время потепление в Тюмени не ожидается, сообщает Гисметео. Погода будет солнечной, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от – 10 до – 14 градусов.

Во вторник до 15:00 погода будет пасмурной, но без осадков. Днём температура воздуха может подняться до – 9 градусов, но вечером вновь похолодает. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду.

Большую часть рабочей недели синоптики обещают тюменцам ясную, но прохладную погоду. Влажность повысится до 80%. В четверг и пятницу ожидается южный ветер, но температура воздуха не превысит - 12 градусов.

На прошлой неделе в областной столице прошел снегопад, температура воздуха снизилась до – 20. 17 ноября жители города увидели на небе гало.  

 

Тюменцы увидели сегодня в небе три солнца
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#Александр Мязин#Погода#Общество#Ветер#Новости тюмени#Погода в Тюмени
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