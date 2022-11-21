Жителей Тюмени ждет солнечная, но прохладная погода

Во вторник до 15:00 погода будет пасмурной, но без осадков. Днём температура воздуха может подняться до – 9 градусов, но вечером вновь похолодает. Скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду.
Большую часть рабочей недели синоптики обещают тюменцам ясную, но прохладную погоду. Влажность повысится до 80%. В четверг и пятницу ожидается южный ветер, но температура воздуха не превысит - 12 градусов.
На прошлой неделе в областной столице прошел снегопад, температура воздуха снизилась до – 20. 17 ноября жители города увидели на небе гало.