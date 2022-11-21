Владимир Путин запустил тюменское предприятие по производству индейки

Владимир Путин дал старт тюменскому предприятию по производству индейки

Сегодня Владимир Путин запустил тюменский племенной центр по воспроизводству индейки, сообщает ТАСС. Мероприятие прошло по видеосвязи, Владимир Якушев и Александр Моор нажали символическую кнопку, после чего предприятие заработало официально.