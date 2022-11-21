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Владимир Путин запустил тюменское предприятие по производству индейки

Сегодня, 15:34
Фото: ТАСС

Владимир Путин дал старт тюменскому предприятию по производству индейки

Сегодня Владимир Путин запустил тюменский племенной центр по воспроизводству индейки, сообщает ТАСС. Мероприятие прошло по видеосвязи, Владимир Якушев и Александр Моор нажали символическую кнопку, после чего предприятие заработало официально.

Племенной центр находится в Исетском районе Тюменской области. Предприятие построила компания «Дамате».

«Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию – инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы», — отметил президент РФ.

Первую партию продукции обещают выпустить в июне 2023 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ходе запуска конвейера в Исетском районе Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев расскажет о перспективах развития отечественной селекции.

Владимир Путин запустит в Тюменской области производство индейки
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#Александр Мязин#Экономика#Общество#Производство#Промышленное производство#Производства#Завод
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