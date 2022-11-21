Владимир Путин запустил тюменское предприятие по производству индейки

Племенной центр находится в Исетском районе Тюменской области. Предприятие построила компания «Дамате».
«Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию – инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы», — отметил президент РФ.
Первую партию продукции обещают выпустить в июне 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ходе запуска конвейера в Исетском районе Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев расскажет о перспективах развития отечественной селекции.